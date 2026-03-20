Nam Long đạt top 2 doanh nghiệp bất động sản uy tín 2026

Nam Long (NLG) đứng thứ hai trong top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín Việt Nam, do Vietnam Report công bố ngày 19/3.

Bảng xếp hạng được Vietnam Report công bố dựa trên đánh giá độc lập bằng phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí trên truyền thông), khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan. 2026 là năm thứ 4 liên tiếp Nam Long xếp vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết kết quả phản ánh quá trình phát triển dài hạn, tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, đô thị tích hợp và chiến lược hợp tác với đối tác quốc tế.

Năm 2025, Nam Long ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh số bán hàng đạt khoảng 11.800 tỷ đồng, gấp đôi năm trước và là mức kỷ lục trong 30 năm hoạt động. Đóng góp chính vào kết quả này là giỏ hàng mới được mở bán từ các dự án trọng điểm như Southgate, Izumi City, Mizuki Park và Nam Long II Central Lake.

Phối cảnh dự án Elyse Island trên đảo Đại Phước. Ảnh: Nam Long

Doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mô hình phát triển khu đô thị tích hợp quy mô lớn, kết hợp nhiều dòng sản phẩm từ nhà ở vừa túi tiền đến trung cấp và cao cấp. Song song, đơn vị xây dựng hệ sinh thái tiện ích giúp cư dân vừa ở, học tập, giải trí, mua sắm trong cùng một khu vực. Chiến lược này giúp đa dạng nguồn thu, đồng thời giảm phụ thuộc vào một phân khúc cụ thể.

Trong giai đoạn 2025-2026, Nam Long cho biết sẽ tập trung triển khai các đại đô thị tại khu vực phía Nam như Waterpoint (Tây Ninh), Mizuki Park (TP HCM) và Izumi City (Đồng Nai). Các dự án này đóng vai trò nguồn cung chủ lực, đồng thời tạo quỹ sản phẩm cho các chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

Dự án Izumi City của Nam Long nằm bên sông Đồng Nai. Ảnh: Nam Long

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào kiểm soát tài chính, phát triển dự án theo tiến độ và duy trì hợp tác với các đối tác nước ngoài để chia sẻ nguồn lực.

Năm qua, mô hình nhà ở xã hội của Nam Long được ghi nhận là mô hình phát triển hiệu quả. Bộ Xây dựng lựa chọn Nam Long vào top 18 chủ đầu tư uy tín về phát triển nhà ở xã hội trên cả nước. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch tập đoàn, được Property Report trao tặng danh hiệu "Nhân vật bất động sản của năm 2025" vì đóng góp tích cực cho nhà ở vừa túi tiền và kiến tạo đô thị đáng sống. Đơn vị cũng vào top hai thương hiệu bất động sản uy tín Việt Nam trong bảng xếp hạng VNR500; top 4 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2025 (Brand Finance).

Cuối năm 2025, đơn vị đạt chứng nhận ACCA Approved Employer - Professional Development do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA). Chứng nhận ghi nhận tập đoàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo, phát triển và duy trì năng lực chuyên môn cho đội ngũ tài chính - kế toán.

Việc giữ vững vị trí top hai doanh nghiệp bất động sản uy tín 2026, cùng kết quả kinh doanh tích cực trong năm trước, được xem là cơ sở để Nam Long tiếp tục duy trì vị thế trên thị trường và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Bảng xếp hạng của Vietnam Report được công bố thường niên từ 2016. Vietnam Report tiến hành mã hóa (coding) các bài báo viết về các doanh nghiệp được đăng tải trên các trang báo có ảnh hưởng tại Việt Nam. Quá trình này sẽ đánh giá 24 khía cạnh hoạt động của các công ty từ sản phẩm, kết quả kinh doanh, thị trường, đến các hoạt động và uy tín của lãnh đạo.

Lễ vinh danh doanh nghiệp dự kiến tổ chức tháng 4 tại TP HCM.

Hoài Phương