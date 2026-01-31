Nam Long đạt doanh số kỷ lục gần 12.000 tỷ đồng

Doanh số bán hàng của Nam Long năm 2025 đạt 11.800 tỷ đồng - mức kỷ lục trong hơn 30 năm hoạt động, nhờ mở bán và bàn giao nhiều dự án trọng điểm.

Thông tin được đơn vị công bố trong báo cáo tài chính hợp nhất 2025. Con số 11.800 tỷ đồng là doanh số pre-sales, gồm tổng giá trị hợp đồng, giá trị sản phẩm được đặt mua trước khi ra mắt. Kết quả này cao gấp hơn hai lần doanh số năm 2024 và vượt kỷ lục năm 2022 (hơn 8.000 tỷ đồng). Riêng quý IV/2025 đóng góp khoảng 7.000 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án Southgate, Izumi, Nam Long II Central Lake và đợt mở bán lần đầu dự án Elyse Island (Paragon Đại Phước).

Theo cơ cấu dự án, năm qua Southgate mang về doanh số lớn nhất với hơn 4.800 tỷ đồng. Tiếp theo là Izumi City (hơn 2.000 tỷ đồng), Nam Long II Central Lake (hơn 1.100 tỷ đồng), Mizuki Park (hơn 1.100 tỷ đồng), Elyse Island (1.000 tỷ đồng), EhomeS Cần Thơ (532 tỷ đồng) và Akaria City (hơn 300 tỷ đồng).

Riêng doanh thu thuần từ bán sản phẩm và dịch vụ đạt 5.645 tỷ đồng, mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động. Mức cao nhất từng ghi nhận trước đó vào năm 2024 với hơn 6.300 tỷ đồng. Tính theo dự án, Valora Southgate ghi nhận doanh thu thuần cao nhất, đạt 1.474 tỷ đồng. Nam Long II Central Lake cũng mang về gần 1.400 tỷ đồng; Flora Akari 1.000 tỷ đồng; EhomeS Cần Thơ 642 tỷ đồng. EhomeS Southgate tạo nguồn thu 500 tỷ đồng. Còn Izumi City thu 259 tỷ đồng.

Dự án Elyse Island trên đảo Đại Phước, được cấp giấy bán hàng giai đoạn hai ngày 27/1. Ảnh: Nam Long

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2025 đạt 701 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước, cao nhất trong 4 năm qua. Khoản lãi này có đóng góp từ việc thoái 15% vốn tại Izumi City cho đối tác Tokyu. Tại thời điểm cuối năm, quỹ tiền mặt của doanh nghiệp đạt khoảng 8.200 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần nợ ngắn hạn. Số dự án triển khai của doanh nghiệp tăng từ 5 trong năm 2023 lên 9 trong năm 2025, tập trung tại TP HCM và các khu vực lân cận.

Về triển vọng 2026, tại sự kiện NLG Day cuối năm 2025, lãnh đạo Nam Long cho biết đặt kế hoạch lợi nhuận dự kiến tương đương hoặc cao hơn 2025. Việc duy trì năng lực tài chính được xem là nền tảng để bước sang giai đoạn mở rộng về quỹ đất. Cụ thể, cuối năm 2025, Nam Long đã bắt đầu mở bán nhiều phân khu tại loạt dự án ở Tây Ninh, TP HCM, Đồng Nai. Bước sang đầu năm 2026, dự án Elyse Island (đảo Đại Phước) cũng được cấp giấy phép bán hàng giai đoạn hai vào ngày 27/1, sau khi đã được cấp phép lần đầu vào tháng 12/2025.

Thời gian tới, tập đoàn dự kiến tiếp tục phát triển hai khu đất trung tâm tại Mizuki Park, đồng thời triển khai xây dựng trường học tại Akari City để hoàn thiện tiện ích đô thị. Song song, đơn vị chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo của Elyse Island, An Zen Residences, VSIP Hải Phòng, Waterpoint giai đoạn hai và Izumi Canaria.

Nam Long cho biết đang làm việc với các ngân hàng để triển khai gói vay mua nhà thời hạn 30 năm, lãi suất cố định trong 3-5 năm.

Hoài Phương