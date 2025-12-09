Nam Long đạt doanh số kỷ lục

Doanh số Nam Long trong 10 tháng đạt 9.293 tỷ đồng - con số cao nhất trong 33 năm qua, nhờ nhiều dự án được cấp phép bán hàng.

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) cho biết doanh số bán sớm tháng 10 cao nhất từng ghi nhận, đạt hơn 4.200 tỷ đồng. Con số doanh thu tháng này gần bằng kết quả kinh doanh của 9 tháng đầu năm (đạt 5.000 tỷ). Lũy kế 10 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 9.292 tỷ đồng, tăng 86% so với doanh thu 9 tháng. Con số này vượt kỷ lục từng ghi nhận của tập đoàn là 8.200 tỷ (cả năm 2022).

Theo ông Lucas, mức tăng trưởng đến từ việc loạt dự án hoàn tất thủ tục pháp lý và được phép bán hàng trong tháng 10 và 11, gồm Izumi Canaria (thuộc khu đô thị Izumi City, Đồng Nai).

Từ con số này, đơn vị cho biết tự tin về việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm và dự báo mức doanh số trong các năm tới sẽ rơi vào khoảng 20.000-30.000 tỷ đồng.

"Hiện Nam Long hoàn thành hai phần ba kế hoạch bàn giao. Thủ tục bàn giao đã vượt qua mục tiêu như ở dự án Akari. Chúng tôi cũng hoàn thành thoái vốn dự án Izumi 15% và chào đón đối tác mới. Do đó, kết quả kinh doanh cuối năm nằm trong dự báo", ông Lucas nhấn mạnh.

Ông Lucas chia sẻ tại sự kiện NLG Day diễn ra 5/12 tại TP HCM. Ảnh: Nam Long

Đơn vị cũng cho biết dự án Elyse Island (Paragon Đại Phước) đã nhận giấy phép bán hàng ngày 4/12. Cột mốc này đánh dấu lần đầu dự án được mở bán kể từ khi NLG mua lại năm 2019. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ đặt chỗ sang ký hợp đồng mua bán.

Về triển vọng 2026, lãnh đạo NLG cho rằng doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ các dự án có thể tung ra thị trường và tiếp cận tập khách hàng mục tiêu. Các dự án trọng tâm gồm Waterpoint giai đoạn 1, Mizuki Park, Akari City và Nam Long II Central Lake. Song song, doanh nghiệp chuẩn bị giai đoạn mới cho Elyse Island, An Zen Residences, VSIP Hải Phòng, Waterpoint giai đoạn 2 và Izumi Canaria.

NLG cũng làm việc với các ngân hàng để triển khai gói vay dài hạn 30 năm và sản phẩm lãi suất cố định 3-5 năm cho người mua nhà. Nhờ tiến độ pháp lý cải thiện, số dự án Nam Long triển khai đã tăng từ 5 dự án năm 2023 lên 9 dự án, chủ yếu tại TP HCM và vùng phụ cận.

Nam Long đặt mục tiêu 20.000-30.000 tỷ đồng doanh thu những năm tiếp theo. Ảnh: Nam Long

Về mục tiêu 2026, ông Luca cho biết doanh nghiệp đặt kế hoạch không thấp hơn 2025. Lợi nhuận dự kiến tương đương hoặc cao hơn. Việc duy trì quy mô pre-sale (doanh số bán hàng dự kiến) ở mức hiện tại được xem là nền tảng giúp Nam Long củng cố trước khi mở rộng quỹ đất.

Về kế hoạch triển khai các dự án sẵn có, sau Trellia Cove, NLG dự kiến chuyển sang phát triển khu đất CCTM1 và CCTM2 - hai khu đất trung tâm của Mizuki Park. Còn với Akari City, đơn vị dự xây dựng trường học trong năm 2026 để gia tăng tiện ích hỗ trợ cho toàn bộ khu đô thị, đáp ứng nhu cầu sống chất lượng của cộng đồng cư dân.

Nhìn lại 20 tháng giữ cương vị Tổng giám đốc, ông Luca cho biết Nam Long đã có ba thay đổi lớn gồm tăng cường phân quyền và chuẩn hóa quản trị dự án; mở rộng năng lực tiếp thị và bán hàng; cùng thay đổi tư duy "lấy khách hàng làm trung tâm" trong toàn bộ hệ thống.

Hoài Phương