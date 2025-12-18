Nam Long đạt chứng nhận quốc tế ACCA

Tập đoàn Nam Long đạt chứng nhận ACCA Approved Employer - Professional Development do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) trao ngày 16/12.

Chứng nhận ghi nhận tập đoàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo, phát triển và duy trì năng lực chuyên môn cho đội ngũ tài chính - kế toán. ACCA Approved Employer là chương trình đánh giá và công nhận các tổ chức có hệ thống đào tạo nhân sự tài chính bài bản, minh bạch và bền vững. Trong đó, hạng mục Professional Development tập trung vào việc doanh nghiệp tạo điều kiện để các hội viên ACCA duy trì và nâng cao năng lực nghề nghiệp thông qua chương trình phát triển chuyên môn liên tục (CPD), gắn với lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Hiện có hơn 8.100 doanh nghiệp toàn cầu đạt chứng chỉ Approved Employer. Tại Việt Nam, ACCA cấp chứng chỉ này cho hơn 60 doanh nghiệp, chủ yếu ở nhóm ngân hàng, tài chính, kiểm toán, các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn mảng công nghệ, bất động sản.

Ông Lucas Loh, Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long đại diện nhận chứng nhận từ ACCA. Ảnh: Thanh Tùng

Để được công nhận ở hạng mục này, doanh nghiệp cần chứng minh có chính sách và quy trình hỗ trợ nhân sự tài chính đáp ứng yêu cầu CPD hàng năm của ACCA. Doanh nghiệp cũng tạo điều kiện để nhân sự xác định nhu cầu phát triển, tham gia các hoạt động đào tạo phù hợp với vai trò công việc; đồng thời duy trì cơ chế trao đổi định kỳ giữa quản lý và nhân sự về hiệu quả học tập, ứng dụng kiến thức và chuẩn mực đạo đức trong thực tiễn. ACCA cũng yêu cầu doanh nghiệp có hệ thống thông tin về các cơ hội phát triển nghề nghiệp, cùng cam kết duy trì các tiêu chí này trong suốt chu kỳ đánh giá định kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lucas Loh, Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, cho biết việc được công nhận "ACCA Approved Employer" phản ánh cách doanh nghiệp lựa chọn xây dựng tổ chức trong dài hạn. Theo ông, trong khi bất động sản thường xem đất đai là tài sản quan trọng nhất, Nam Long nhìn nhận con người mới là yếu tố tạo ra giá trị bền vững.

"Đất có thể tăng giá, công trình có thể tăng giá, nhưng con người thì tạo ra giá trị theo cấp số nhân. Với chúng tôi, nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất", ông Lucas Loh nói.

Ông Lucas Loh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thanh Tùng

Ông đồng thời khẳng định chiến lược phát triển bền vững không chỉ nằm ở các tiêu chuẩn môi trường hay khung ESG, mà cốt lõi là năng lực, đạo đức và tính kế thừa của đội ngũ nhân sự. "Không có con người vững mạnh, không chiến lược nào có thể tồn tại lâu dài", ông nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Nam Long, vai trò của đội ngũ tài chính - kế toán ngày càng trở nên quan trọng khi tập đoàn mở rộng phát triển các khu đô thị tích hợp, tăng cường hợp tác với đối tác và nhà đầu tư quốc tế, đồng thời nâng cao khung quản trị doanh nghiệp. Nhân sự tài chính thực hiện ghi nhận số liệu, đồng thời đóng vai trò là người bảo vệ niềm tin, quản lý dòng vốn và tham gia vào quá trình ra quyết định chiến lược.

Việc trở thành ACCA Approved Employer, theo đại diện tập đoàn khẳng định ba định hướng chiến lược gồm phát triển năng lực chuyên môn một cách có hệ thống; tuân thủ chuẩn mực toàn cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế; và coi việc học tập là cam kết suốt đời.

"Chúng tôi xem đây là điểm khởi đầu cho quá trình đầu tư sâu hơn vào đào tạo có cấu trúc, xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho đội ngũ, nhằm hình thành lực lượng lãnh đạo kế thừa trong tương lai", ông nói.

Một góc dự án Waterpoint của Nam Long triển khai theo nhiều tiêu chí ESG. Ảnh: Nam Long

ACCA, thành lập năm 1904 tại Anh, là một trong những tổ chức nghề nghiệp về kế toán - tài chính lớn nhất thế giới, với hơn 250.000 hội viên và 500.000 học viên tại hơn 180 quốc gia. Các chuẩn mực của ACCA được công nhận rộng rãi trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro và đạo đức nghề nghiệp. Chương trình Approved Employer của đơn vị nhằm kết nối các doanh nghiệp với hệ sinh thái nhân sự tài chính toàn cầu, đồng thời thúc đẩy chuẩn hóa năng lực nghề nghiệp trong khu vực doanh nghiệp.

Tập đoàn Nam Long là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào phân khúc nhà ở và khu đô thị tích hợp. Doanh nghiệp hiện triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại TP HCM và các tỉnh vệ tinh, đồng thời hợp tác với nhiều đối tác quốc tế. Những dự án tiêu biểu của doanh nghiệp có khu đô thị Waterpoint 355 ha tại Tây Ninh, Izumi City 170 ha tại Đồng Nai, Mizuki Park 26 ha tại TP HCM. Song song với triển khai dự án, đơn vị ứng dụng các tiêu chí ESG, kiểm soát các chỉ số về môi trường, xã hội, quản trị để hướng đến phát triển bền vững.

Hoài Phương