Nam Long dần hoàn thiện quy hoạch đô thị Mizuki Park

Nam Long cùng hai đối tác Nhật phát triển hạ tầng đồng bộ, đa dạng tiện ích và môi trường sống gắn kết tại dự án Mizuki Park 26 ha khu Nam TP HCM.

Mizuki Park là dự án được phát triển bởi Nam Long và hai doanh nghiệp Nhật Bản có hơn 100 năm kinh nghiệm - Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad.

Theo đại diện chủ đầu tư, đô thị có quy mô 26 ha, được ra mắt năm 2017, mở màn cho hành trình kiến tạo đô thị tích hợp của Nam Long. "Sự hợp tác toàn diện giữa doanh nghiệp Việt kiên định với chiến lược phát triển đô thị và hai "ông lớn" từ Nhật Bản đặt nền móng cho khu đô thị đáng sống, dựa trên quy hoạch tổng thể đồng bộ, chỉn chu, lấy cư dân làm trọng tâm, phát triển bền vững", đại diện chủ đầu tư nói.

Toàn cảnh đô thị Mizuki Park. Ảnh: Nam Long

Sau gần 8 năm kiến tạo, đến nay, diện mạo đô thị đã dần hoàn thiện, đón hơn 4.000 gia đình về an cư. Tỷ lệ sáng đèn đạt hơn 80%, thể hiện sức sống của đô thị tại khu Nam TP HCM.

Tinh thần Nhật Bản và bản sắc Việt được hòa quyện qua cách quy hoạch tỉ mỉ, tôn trọng thiên nhiên, đề cao kết nối cộng đồng. Hơn 70% diện tích dành cho mảng xanh, kênh đào và công trình tiện ích. Trong tiếng Nhật, "Mizu" nghĩa là nước, "Ki" mang ý nghĩa Mộc (cây), đây là hai yếu tố cảnh quan chủ đạo của đô thị. Hệ thống 17.000 m2 kênh đào, rạch Bà Lào và 60 m rạch Ngang bao quanh, cùng 103.000 m2 cây xanh, hình thành hệ sinh thái "thủy - mộc" trong lành. Ở vị trí trung tâm là công viên đảo Nhật cùng chuỗi công viên chủ đề, đường dạo bộ...

Song song việc phát triển nhà ở, chủ đầu tư cũng không ngừng hoàn thiện hệ thống tiện ích đô thị, nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu sống - học tập - làm việc - mua sắm - thư giãn ngay trong nội khu. Loạt tiện ích thiết yếu như quảng trường - bến thuyền, công viên sự kiện, siêu thị, khu ẩm thực F&B... đã đi vào hoạt động, mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân.

Cộng đồng cư dân tại Mizuki Park. Ảnh: Nam Long

Năm 2023, Mizuki Park được vinh danh là một trong 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam. Đại diện chủ đầu tư cho biết, thành tích trên khẳng định tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững, kiến tạo không gian sống chuẩn mực cho cộng đồng.

Gần 8 năm phát triển, Nam Long từng bước xây dựng nền tảng hạ tầng, tiện ích và cộng đồng đồng bộ, để các dự án thành phần khi ra mắt có thể kế thừa, khai thác hiệu quả những giá trị đã được hình thành từ giai đoạn đầu.

Trong đó, Trellia Cove - phân khu compound (khu nhà ở khép kín) cuối cùng sắp ra mắt thể hiện định hướng phát triển dựa trên nền tảng giá trị đã được hình thành, hướng tới sự bền vững và xây dựng cộng đồng gắn kết. Bên cạnh những lợi thế riêng, Trellia Cove còn thừa hưởng hạ tầng và tiện ích từ khu đô thị đã vận hành ổn định.

Được phát triển theo mô hình compound trên tổng diện tích 8.408 m2, phân khu giới thiệu ra thị trường hơn 800 căn hộ cao tầng và 24 căn nhà phố liên kế. Trellia Cove mang đến không gian sống biệt lập, tinh tế, dành riêng cho nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống và giá trị riêng tư. Phân khu có vị trí "ốc đảo" với một mặt giáp kênh đào, mặt khác ôm theo rạch Bà Lào tự nhiên, mang lại cảnh quan thoáng rộng và lợi thế về phong thủy.

Trellia Cove là khu compound cuối cùng tại Mizuki Park. Ảnh: Nam Long

Trellia Cove tạo dấu ấn bằng phong cách thiết kế riêng trong tổng thể Mizuki Park. Khu căn hộ cao tầng lấy cảm hứng từ hình tượng tre, hướng tới sự thanh thoát và bền vững. Khu nhà phố liên kế được thiết kế mở, tận dụng ánh sáng, gió tự nhiên, kết nối liền mạch công viên và kênh đào xanh.

Bên cạnh hệ thống tiện ích đã hoàn thiện của khu đô thị Mizuki Park, cư dân Trellia Cove còn có hệ tiện ích nội khu riêng, được quy hoạch đa tầng lớp và đa công năng. Nổi bật gồm khu clubhouse với phòng tiệc, phòng game, phòng đọc sách, khu thể thao đa năng, co-working space; hồ bơi; khu tập gym - yoga ngoài trời; sân thể dục dưỡng sinh; khu picnic gia đình; khu BBQ ngoài trời và khu vui chơi trẻ em... Tầng ba của các khối căn hộ được bố trí như không gian sinh hoạt chung, gồm sân vườn, khu yoga ngoài trời, khu vui chơi, góc thư giãn, tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên và gắn kết cộng đồng đa thế hệ.

Theo chủ đầu tư, là phân khu compound cuối cùng, Trellia Cove vừa góp phần hoàn thiện quy hoạch Mizuki Park, vừa thể hiện định hướng của Nam Long trong phát triển không gian sống bền vững. Mỗi sản phẩm được xây dựng trên nền tảng hạ tầng đã định hình, mỗi cộng đồng được hình thành từ sự kết nối, và mỗi khu đô thị mang dấu ấn riêng.

Hoàng Đan