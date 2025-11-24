Nam Long công bố chuỗi sự kiện trải nghiệm đa giác quan

Nam Long lần đầu tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm tích hợp đa giác quan, giới thiệu hệ sinh thái bất động sản của tập đoàn, trong ba ngày 5-7/12, tại TP HCM.

Chuỗi sự kiện có tên Nam Long Journey 2025 - Experience "Intergrated", diễn ra tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP HCM). Đây là lần đầu thương hiệu bất động sản này giới thiệu toàn cảnh chuỗi dự án đô thị và hệ sinh thái bằng mô hình kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại và trải nghiệm đa giác quan nhằm mang đến cho khách tham dự góc nhìn toàn diện về hành trình kiến tạo đô thị của tập đoàn. Sự kiện được thiết kế như một hành trình khám phá, gồm ba không gian chính: Khởi tạo hành trình - Thấu hiểu nội lực - Trải nghiệm chất sống.

Phối cảnh toàn cảnh khu vực check-in tại sự kiện. Ảnh: Nam Long

Tại đây, khách tham quan được dẫn dắt qua các mô phỏng để hiểu cách một đô thị tích hợp vận hành, với năm trụ cột: sống, làm việc, học tập, vui chơi và mua sắm. Bên cạnh đó, khách hàng có thể trải nghiệm "ngôi nhà tương lai" thông qua các mô phỏng đa giác quan, từ đó hình dung rõ hơn về đời sống tại các đại đô thị Nam Long.

Một trong những điểm nhấn là bức tường lịch sử 33 năm kiến tạo di sản được tái hiện bằng công nghệ cảm biến chuyển động và màn hình tương tác, cho phép khách tham quan khám phá các cột mốc phát triển của tập đoàn.

Khu vực giới thiệu các dự án trọng điểm như Mizuki Park, Waterpoint, Izumi City và Elyse Island cũng được dàn dựng theo dạng mô phỏng, kết hợp âm thanh, ánh sáng, mùi hương để tạo trải nghiệm chân thật, sống động cho khách tham quan.

Không gian mô phỏng dự án Mizuki Park. Ảnh: Nam Long

Không gian ấn tượng nhất là Phòng trải nghiệm đa giác quan (Immersive Room) với màn hình panorama 360 độ tái hiện các đại đô thị Nam Long. Khách tham quan có thể tương tác bằng màn hình cảm ứng để xem tiện ích, quy hoạch, kiến trúc; hình ảnh trên màn hình lớn sẽ thay đổi theo từng thao tác. Kính thực tế ảo (VR) cũng được trang bị cho khách tham quan để tạo nên những "chuyến tham quan ảo" qua từng tuyến phố, công viên trung tâm hoặc phân khu của từng dự án.

Để thuận tiện cho người tham dự, ban tổ chức sẽ cung cấp Journey Passport - "hộ chiếu hành trình" tích hợp bản đồ sự kiện 3D, hệ thống chỉ đường và thông tin chi tiết của từng khu vực. Công cụ này cho phép khách khảo sát nhu cầu và đặt lịch tư vấn trực tiếp với đội ngũ kinh doanh.

Phòng trải nghiệm đa giác quan. Ảnh: Nam Long

Chuỗi sự kiện được tổ chức trong ba ngày với các chương trình thiết kế riêng cho từng nhóm khách tham dự.

Ngày 5/12 gồm lễ khai mạc, NLG Day, ngày kết nối thông tin giữa tập đoàn và nhà đầu tư, cùng Legacy Night - sự kiện tri ân dành cho khách sở hữu các sản phẩm thuộc bộ sưu tập Legacy Collection.

Ngày 6/12 gồm các sự kiện mở bán những dự án trọng điểm tại các đô thị tích hợp như Solaria Rise (Waterpoint 355 ha) và Trellia Cove (Mizuki Park 26 ha), bên cạnh Diễn đàn bất động sản nhà ở Việt Nam 2026 - Kết nối hiện tại, kiến tạo tương lai do CBRE tổ chức; Tọa đàm đầu tư và an cư dành cho kiều bào.

Ngày 7/12 là sự kiện mở bán phân khu thấp tầng Izumi Canaria (Izumi City 170 ha), chương trình do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức và lễ bế mạc.

Ông Lucas Loh, Tổng giám đốc Nam Long, cho biết Nam Long Journey 2025 được tổ chức nhằm giúp khách hàng, nhà đầu tư và đối tác tiếp cận đầy đủ thông tin về các dự án đô thị tích hợp mà tập đoàn đang phát triển.

"Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành cầu nối giúp khách hàng hiểu rõ hơn mô hình đô thị tích hợp, từ nhu cầu an cư đến đầu tư hay hợp tác phát triển dự án, qua đó lựa chọn giải pháp phù hợp nhất", ông Lucas Loh chia sẻ.

Nam Long Journey 2025 thể hiện định hướng phát triển đô thị thế hệ mới của Nam Long, tập trung vào quy hoạch hiện đại, mô hình tích hợp và trải nghiệm sống đồng bộ cho cư dân. Sự kiện cũng là bước đi đầu tiên trong chuỗi hoạt động quy mô lớn mà tập đoàn dự kiến triển khai trong những năm tiếp theo, nhằm nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Minh Ngọc