Nam Long cất nóc hơn 600 căn nhà ở xã hội tại Cần Thơ

Cần ThơTập đoàn Nam Long cất nóc 671 căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án EHomeS vào ngày 31/12, tại khu đô thị Nam Long II Central Lake.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện chính quyền, Sở Xây dựng TP Cần Thơ, chủ đầu tư và tổng thầu. Hoạt động này nằm trong lộ trình triển khai đề án một triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ.

Sự kiện cất nóc dự án nhà ở Xã hội EHomeS tại Nam Long II Central Lake. Ảnh: Nam Long

Dự án EHomeS nằm trong khu đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake quy mô 43,8 ha với tiện ích đa dạng như công viên hồ trung tâm, khu thể thao - giải trí, trường học... Hệ sinh thái này giúp tổ chức hoạt động cộng đồng thường xuyên.

Theo đại diện Tập đoàn Nam Long, giá trị lớn nhất của một doanh nghiệp bất động sản không chỉ nằm ở việc phát triển đô thị, mà còn ở khả năng kiến tạo những tổ ấm tử tế cho người có nhu cầu ở thực, giúp các gia đình Việt có cơ hội an cư lạc nghiệp.

NOXH Nam Long II Central Lake được triển khai đúng tiến độ. Ảnh: Nam Long

Dự án NOXH của Nam Long mang thương hiệu EHomeS được phát triển theo triết lý 3S gồm: "Saving - tiết kiệm, Smart Design - thiết kế thông minh và Social - hướng đến cộng đồng". Dòng sản phẩm ra đời với mục tiêu tạo điều kiện để người dân tiếp cận cơ hội tổ ấm đầu tiên, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.

Tại Cần Thơ, Nam Long triển khai tổng cộng 1.788 căn hộ EHomeS. Trong đó, 1.117 căn đã hoàn thiện và bàn giao đúng tiến độ, được Sở Xây dựng nghiệm thu đưa vào sử dụng. Giai đoạn mới với 671 căn hộ dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV năm nay.

Nam Long II Central Lake được định hướng đặt chất lượng sống của cư dân làm trung tâm. Ảnh: Nam Long

"Việc phát triển EHomeS trong một đô thị tích hợp giúp cư dân được tận hưởng môi trường sống có tiêu chuẩn tiệm cận quốc tế với quy hoạch bài bản và đồng bộ tiện ích, qua đó nâng cao chất lượng an cư lâu dài", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Hải My