BrazilBắt chước cảnh Superman đang bay, tay lái môtô ngồi thẳng trở lại khi phía trước có nhiều phương tiện nhưng không kịp tránh ôtô cùng chiều.

Nằm lái xe kiểu Siêu nhân, tay lái môtô gặp nạn trên cao tốc Video: TumultoBRacervo

Video cho thấy ít nhất ba xe đang cùng di chuyển tốc độ cao trên tuyến đường BR-101, thuộc bang Santa Catalina, ngày 6/1. Cả ba xe lạng lách giữa các dòng xe tải và ôtô con.

Rồi một người đang điều khiển chiếc xe côn tay Honda CG 160 thực hiện động tác bắt chước cảnh Siêu nhân đang bay khi nằm úp trên xe với thân người duỗi thẳng. Chiếc xe vẫn chạy rất nhanh. Ngay sau khi trở lại tư thế bình thường, tay lái mất kiểm soát và đâm vào đuôi một ôtô cùng chiều phía trước.

Tay lái môtô bị thương nhẹ sau pha mạo hiểm và bị cảnh sát xử phạt. Ảnh: Polícia Rodoviária Federal

Người lái xe môtô, 19 tuổi, bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát giao thông liên bang xác nhận rằng anh này không có giấy phép lái xe và đã lập biên bản xử phạt.

Mỹ Anh (theo ND Mais)