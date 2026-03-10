Nam kỹ thuật vui vẻ, thích sự giản dị tìm bạn gái nghiêm túc

Hy vọng giữa thành phố rộng lớn này, mình có thể gặp được một người phù hợp để cùng nhau bắt đầu một câu chuyện nghiêm túc và lâu dài.

Giữa Sài Gòn đông đúc, đôi khi mình nghĩ nếu có một người cùng chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống sẽ vui hơn rất nhiều. Vì vậy mình thử viết vài dòng ở đây, hy vọng có thể gặp được một người phù hợp.

Mình 30 tuổi, làm kỹ thuật tại Tân Bình, TP HCM. Công việc ổn định, cuộc sống cũng tương đối đơn giản và bình thường như bao người khác. Tính mình khá vui vẻ, dễ gần, thích sự giản dị và luôn cố gắng quan tâm đến những người xung quanh. Mình cũng rất thích trẻ con nên lúc nào cũng nghĩ sau này có một gia đình nhỏ, có tiếng cười của con cái chắc sẽ rất hạnh phúc.

Ngoài giờ làm, mình thích những buổi gặp gỡ bạn bè, ăn uống đơn giản cho vui. Mình không phải kiểu người nhậu nhẹt quá nhiều nhưng lâu lâu rảnh rỗi, hai vợ chồng có thể mua vài món ngon, làm vài lon bia ngồi nhâm nhi nói chuyện cũng là một niềm vui nhỏ. Nếu đi gặp bạn bè mà vợ có thể đi chung, hòa đồng nói chuyện lại càng vui hơn.

Mình mong muốn làm quen với một bạn gái chân thành, có ý định nghiêm túc hướng tới hôn nhân. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần là người sống tình cảm, biết quan tâm gia đình, nếu nấu ăn ngon một chút chắc là điểm cộng lớn. Quan trọng nhất vẫn là hai người biết nghĩ cho nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống bình dị nhưng ấm áp.

Hy vọng giữa thành phố rộng lớn này, mình có thể gặp được một người phù hợp để cùng nhau bắt đầu một câu chuyện nghiêm túc và lâu dài. Nếu bạn cũng đang tìm một người đàn ông sống đơn giản, vui vẻ và thật lòng muốn xây dựng gia đình, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện.

