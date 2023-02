Năm khu nghỉ Việt nhận giải thưởng tốt nhất thế giới

Năm khu lưu trú Việt được Forbes vinh danh tốt nhất thế giới gồm hai ở TP HCM, còn Đà Nẵng, Quảng Nam và Hà Nội mỗi nơi một.

Cẩm nang du lịch Mỹ Forbes Travel Guide vinh danh các khách sạn hàng đầu thế giới 2023 tại lễ trao giải Star Award cuối tháng hai. Đây là giải thưởng thường niên có từ năm 1958, dành cho các hạng mục khách sạn, nhà hàng, spa, du thuyền của 81 quốc gia.

Việt Nam có hai khu nghỉ được xếp 5 sao là Sofitel Legend Metropole (Hà Nội) và Four Seasons Resort The Nam Hai (Quảng Nam). Ba nơi khác được xếp hạng 4 sao là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng), Park Hyatt Saigon và The Reverie Saigon (TP HCM). Các cơ sở lưu trú của Việt Nam được Forbes ca ngợi là "đẹp toàn mỹ", "mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú".

Four Seasons Resort The Nam Hai (Quảng Nam) được chọn trong danh sách 5 sao. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng

Để được trao giải thưởng, các ứng cử viên phải vượt qua hàng trăm tiêu chuẩn ban tổ chức. Với hạng mục khách sạn, các tiêu chí gồm: cách bài trí giúp khách lưu trú nâng cao chất lượng giấc ngủ; lựa chọn đồ ăn thức uống phải tốt cho sức khỏe. Thái độ của nhân viên, trải nghiệm của khách hàng cũng là những điều kiện bắt buộc. Tổng điểm xếp hạng một cơ sở lưu trú gồm 70% dựa trên dịch vụ, 30% phụ thuộc chất lượng, tình trạng cơ sở vật chất. Xếp hạng 5 sao là cao nhất, sau đó là 4 sao. Không có thứ hạng thấp hơn.

So với khu vực Đông Nam Á, số lượng giải thưởng Việt Nam đạt được đứng thứ 5 trên tổng 11 nước. Thái Lan đứng thứ nhất với 21 khách sạn được vinh danh. Indonesia đứng thứ hai với 19 khách sạn, tiếp đến là Singapore và Philippines (11) và Malayisa (6). Tại khu vực Đông Bắc Á, Trung Quốc có 199 khách sạn nhận giải thưởng, Hàn Quốc có 6 và Nhật Bản là 37.

Các chuyên gia đến từ 81 quốc gia đã bí mật đặt phòng, lưu trú hai đêm như những du khách bình thường. Từ đó, họ đưa ra đánh giá và bình chọn cho những nơi này. Các khách sạn nhận giải thưởng chỉ chiếm 20% trên tổng số các cơ sở lưu trú được đánh giá.

Phương Anh