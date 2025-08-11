Nam IT thích thể thao, tìm bạn đời

Amh không mê đỏ đen, không chơi trò may rủi, nhưng lần này anh xin đặt cược bản thân mình vào duyên số, vào định mệnh.

Chiều nay Sài Gòn nắng to, nay tan sở sớm, về tranh thủ tập gym nhẹ tí rồi ngồi uống ly nước mát. Anh cũng hy vọng giờ này chỗ cô gái của anh không nắng to như này. Anh sống ở ngoại thành Sài Gòn cùng với ba mẹ. Anh là con út ở nhà, có 3 chị gái. Hai chị đã định cư bên Australia, nhà còn mỗi anh với chị hai. Đại gia đình anh có truyền thống làm giáo viên, hơn chục người từ mầm non đến giảng viên đại học. Bố mẹ là những người nông dân hiền lành, đôn hậu, cũng được cho là có tiếng trong khu vực.

Anh là dân công nghệ IT nhưng lạ chỗ anh thích trồng hoa, thích hoa, thích chó, thích thiên nhiên, thích chế đồ handmade. Tuổi 35, anh thấy mình vẫn còn trẻ, cao đâu đó 1m8, cũng gọn gàng, săn chắc. Anh thích thể thao, thích phượt bằng xe máy tới cùng trời cuối đất. Anh còn rất nhiều sở thích trẻ trâu, có lẽ sẽ để dành kể em sau. Ngoại hình cũng ổn, chịu khó tút tát lại chắc cũng ổn lắm. Anh tin vào khoa học, tin những điều mình làm sẽ là kết quả của tương lai. Anh mê tín nhưng không dị đoan. Anh tin đâu đó trên đời sẽ có mảnh ghép của bản thân. Anh đã tìm kiếm, đã thất bại, nản cũng có, hy vọng cũng có. Đối với anh, gia đình là thứ thiêng liêng nhất, hiếu đạo là điều tuyệt đối phải có. Anh không mê đỏ đen, không chơi trò may rủi. Nhưng lần này anh xin đặt cược bản thân mình vào duyên số, vào định mệnh. Hẹn gặp em.

