Nam IT sống lành mạnh, thích thể thao, tìm bạn gái ở TP HCM

Anh không giỏi thả thính, càng không quen nói lời hoa mỹ, nhưng giữa thành phố rộng lớn này, anh tin nếu mình chân thành đủ thì sẽ gặp được người phù hợp. Nên hôm nay, anh thử chủ động một lần, biết đâu em cũng tìm anh. Anh là Bùi Đăng Khoa, sinh năm 1989, hiện làm IT software tại TP HCM. Công việc ổn định, thu nhập tốt, cuộc sống tương đối vững vàng. Anh cao 1m65, không phải mẫu cao ráo nổi bật giữa đám đông, nhưng bù lại là sự gọn gàng, khỏe khoắn và tinh thần tích cực. Anh sống ở Thủ Đức, quen với nhịp sống vừa đủ nhộn nhịp, vừa đủ bình yên.



Ngoài giờ làm, anh thường chơi cầu lông hoặc đá banh để giữ sức khỏe. Anh ít ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc, nói chung là theo lối sống khá lành mạnh. Anh thích những buổi tối giản dị: đi dạo, uống cà phê, xem phim, hoặc đơn giản là cùng nhau nấu một bữa cơm. Tính anh thiên về trách nhiệm và thực tế. Làm IT nên quen suy nghĩ logic, nhưng trong chuyện tình cảm anh vẫn tin vào duyên số. Anh mong một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến lâu dài. Với anh, gia đình là điều quan trọng nhất, khi đã xác định thì sẽ cố gắng hết lòng.



Anh không tìm kiếm điều gì quá xa vời. Chỉ mong em là cô gái đang sống và làm việc tại TP HCM, chân thành, biết quan tâm và cũng mong muốn xây dựng một mối quan hệ bền vững. Ngoại hình hay quá khứ không quan trọng bằng cách chúng ta đối xử với nhau ở hiện tại. Nếu em cũng tìm một người đàn ông trưởng thành, ổn định, biết nghĩ cho tương lai và vẫn còn giữ được sự nhiệt tình của tuổi trẻ, anh ở đây. Biết đâu giữa Sài Gòn đông đúc này, chúng ta lại là mảnh ghép của nhau.

