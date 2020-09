Nam Group khởi công tổ hợp nghỉ dưỡng tại Bình Thuận

Trong giai đoạn đầu thi công, Nam Group tập trung phát triển phân khu nhà phố thương mại biển The Sound by Thanh Long Bay, dự kiến ra mắt trong tháng 10. Với pháp lý sở hữu lâu dài, dòng sản phẩm này thiết kế một trệt hai lầu, diện tích sử dụng lên tới gần 300 m2 mỗi căn, đáp ứng đa dạng nhu cầu khai thác kinh doanh như nhà hàng, cà phê, khách sạn, bar, cửa hàng bán lẻ...

The Sound by Thanh Long Bay quy hoạch công viên rộng gần 2000m2 ngay lõi trung tâm của mỗi phân khu, tổng cộng mảng xanh lên tới gần 15.000 m2. Nhờ vậy, toàn bộ các phân khu nhà phố đều sở hữu một mặt tiền đường sầm uất thuận lợi cho kinh doanh và một mặt công viên xanh mát phù hợp cho cả nghỉ dưỡng và thương mại.