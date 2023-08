Nam Goong Min lần thứ hai vào vai cổ trang

"Người yêu dấu" là bộ phim cổ trang thứ hai của Nam Goong Min sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Nam Goong Min (Namkoong Min) vào vai nam chính Lee Jang Hyun (Wang Yitian) trong phim Người yêu dấu - My Dearest (ra mắt năm 2023), phát sóng trên FPT Play đồng thời với Hàn Quốc. Gần một thập kỷ kể từ Ngự y Heo Jun, đây là dự án cổ trang mới nhất của tài tử Hàn Quốc này.

Tạo hình của Nam Goong Min trong My Dearest. Ảnh: MBC

Nhân vật của anh trong phim là một người đàn ông bí ẩn xuất hiện tại ngôi làng Neunggeun trong giai đoạn diễn ra cuộc chiến Joseon - Mãn Châu lần thứ hai. Dù mang vẻ ngoài tự tin, tươi sáng nhưng sâu thẳm bên trong Jang Hyun là một thế giới nội tâm phức tạp. Bí ẩn không thể phơi bày trong quá khứ khiến anh hạ quyết tâm không trao tấm chân tình cho bất kỳ ai. Cuộc gặp gỡ định mệnh với nữ quý tộc Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin thủ vai) khiến cuộc sống của Jang Hyun đi vào ngã rẽ bất ngờ.

Gil Chae là người từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Dù mang số phận và tính cách trái ngược, cả hai vẫn cảm nhận được sự thu hút mãnh liệt từ đối phương. Gặp nhau giữa thời chiến, xuất thân uẩn khúc của Jang Hyun có thể tạo ra nhiều biến cố thay đổi cuộc tình của họ.

Nam Goong Min trong phim Người yêu dấu - My Dearest. Ảnh: MBC

Chia sẻ về lý do trở lại với vai cổ trang, Nam Goong Min cho biết kịch bản và đạo diễn của My Dearest đã khiến anh gật đầu. Người cầm trịch bộ phim này cũng chính là vị đạo diễn làm nên thành công của tác phẩm The Veil mà nam diễn viên từng tham gia.

Khai thác câu chuyện tình yêu, tình bạn và tình cảm gia đình, kịch bản My Dearest được dự đoán sẽ chạm đến trái tim của người xem ở mọi lứa tuổi. Nhà sản xuất cho biết phim có nhịp độ nhanh và những cảnh quay hoành tráng. Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, Nam Goong Min cho biết khá nôn nóng đến ngày phát sóng vì "mong khán giả cũng có thể có thể thưởng thức những khung cảnh đẹp đẽ" mà anh đã trải qua trong quá trình quay phim.

Bên cạnh bộ đôi Nam Goong Min và mỹ nhân Hospital Playlist Ahn Eun Jin, bộ phim còn thu hút các tín đồ phim Hàn nhờ dàn diễn viên gồm Lee Hak Joo, Lee Da In và Kim Yoon Woo...

Nam Goong Min và Ahn Eun Jin có nhiều cảnh ngọt ngào trong My Dearest. Ảnh: MBC

Trước khi có được chỗ đứng hiện tại, Nam Goong Min gần như lu mờ trong suốt 15 năm đầu sự nghiệp. Nhờ vai Jae Hee trong phim The Girl Who Sees Smell (2015), anh vụt sáng trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ. Nam diễn viên tiếp tục được công chúng đón nhận với loạt vai diễn đa dạng sau này.

Suốt 22 năm sự nghiệp, Nam Goong Min chưa từng giới hạn bản thân bởi bất kỳ hình tượng nào. Mỗi lần tái xuất, nam diễn viên đều khiến người xem bất ngờ. Từ người chuyên đóng vai phản diện, Nam Goong Min dễ dàng "cua gắt" sang hình tượng hài hước. Khả năng biến hóa giúp anh được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh "tắc kè hoa" của làng phim Hàn.

Gia tài diễn xuất của tài tử sinh năm 1978 rất đa dạng. Từ chính diện đến phản diện, bi hay hài kịch, Nam Goong Min đều từng góp mặt. Trong đó, có thể kể đến vai giám đốc độc ác trong Remember, hay chàng nhân viên hài hước, dám đấu tranh cho chính nghĩa trong Chief Kim.

Nam Goong Min vào vai giám đốc Nam Gyoo Man trong Remember, nhân vật giúp anh trở thành "Nam thần phản diện". Ảnh: SBS

Ngoài ra, Nam Goong Min còn thử sức với những bộ phim mang yếu tố hành động như The Veil. Tài tử đã chăm chỉ tập luyện tăng cấp tốc 14 kg trong một tháng, từ 64 lên 78 kg, nhằm có được thân hình vạm vỡ để phù hợp với hình tượng của một đặc vụ hàng đầu - Han Ji Hyuk.

Nam Goong Min đã nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất, trong đó có giải Daesang của hai đài truyền hình khác nhau.

Diệp Chi