Nam giới mặc váy, crop top xuống phố Sài Gòn

Một số nam giới mặc váy, crop top phối phong cách truyền thống và đương đại ở Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam 2023.

Nam giới mặc váy, crop top xuống phố

Sáng 13/7, hoạt động The Best Street Style thuộc khuôn khổ chương trình diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hút nhiều người trẻ. Các tín đồ thời trang xuống phố với nhiều phong cách, lấy cảm hứng từ chủ đề Shaping the Future - Kiến tạo tương lai.

Một số nam giới, người trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+ gây chú ý tại sự kiện khi diện váy, crop top, áo dài cách tân phối phụ kiện gồm nón lá, cườm, ngọc trai. Các thiết kế sử dụng chất liệu như vải màn, voan, jeans đã qua sử dụng, nhằm ủng hộ xu hướng thời trang bền vững. Stylist Khánh Đăng nói: "Với tôi, giữa nhiều xu hướng thời trang hiện đại, chúng ta vẫn phải giữ nét đẹp của thời trang truyền thống vì đó là bản sắc của văn hóa dân tộc".

The Best Street Style là sân chơi để các bạn trẻ tự do thể hiện cá tính qua các trang phục tự chuẩn bị. Hoạt động năm nay diễn ra song song với nội dung chính, vào mỗi buổi sáng từ 9-11h. Ban giám khảo sẽ đồng hành, chọn ra người có trang phục ấn tượng nhất, nhận bộ quà tặng phiên bản giới hạn của chương trình.

Vietnam International Fashion Week 2023 diễn ra từ ngày 13 đến 16/7 ở Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Chương trình gồm 18 show của nhà thiết kế, thương hiệu trong nước và quốc tế như Lê Thanh Hòa, Vũ Việt Hà, Vũ Thu Phương, Adrian Anh Tuấn, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Minh Công, Ivan Trần, Thảo Nguyễn...

Khang Ngô - Tân Cao