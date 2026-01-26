Nam giảng viên nghiêm túc tìm vợ

Mong em thật sự sẵn sàng, đủ chín chắn để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc; nếu có thể, đích đến sẽ là một gia đình.

Anh tham gia trang này khá lâu. Trước đây, anh từng có cơ hội gặp gỡ một người ở đây. Sau vài lần gặp, cả hai đã cùng xác định dừng lại. Không buồn nhiều, không trách móc, chỉ là không đủ duyên để đi tiếp. Hôm nay, anh viết bài mới này, với một hy vọng rất giản dị: hy vọng sẽ gặp được em. Thời tiết dạo này bắt đầu lạnh, có lẽ anh cảm thấy lạnh hơn người khác một chút, vì sáng sớm thức dậy, không có một địa chỉ nào để gửi đi một tin nhắn "chào ngày mới". Bạn bè không thiếu nhưng có những nỗi buồn... thật sự không thể chia sẻ cùng ai.



Anh là người miền Tây, tính tình hòa đồng, vui vẻ, dễ gần. Đôi khi, ngay cả người hay cười cũng có những khoảng lặng rất riêng. Hiện tại, anh sống trong một căn hộ nhỏ, cùng một "người bạn" đặc biệt, chú chó tên là Tiger. Với anh, Tiger không chỉ là thú cưng mà giống như một người bạn đồng hành. Anh có thể nói với nó về những áp lực, những mệt mỏi trong ngày, nó luôn "lắng nghe" rất nghiêm túc... dù thỉnh thoảng vẫn sủa vu vơ cho có lệ.

Anh không tìm một mối quan hệ cho vui. Anh mong em là người thật sự sẵn sàng, đủ chín chắn để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc; nếu có thể, đích đến sẽ là một gia đình. Nếu em đọc đến đây, cảm thấy có chút đồng cảm, anh mong em sẽ gửi cho anh một tin nhắn. Biết đâu, giữa rất nhiều người lướt qua nhau, chúng ta lại là hai người cần gặp.

