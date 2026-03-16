Nam du khách Trung Quốc bay flycam trái phép ở Đà Nẵng

Đà NẵngNam du khách Trung Quốc bị phát hiện điều khiển flycam không giấy phép tại ven biển Đông, cách sân bay quốc tế khoảng 6 km, phương tiện đã bị tạm giữ.

Ngày 16/3, Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết đang xác minh, xử lý nam du khách Trung Quốc điều khiển flycam không giấy phép tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, phường An Hải.

Trước đó khoảng 15h40 ngày 14/3, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, khu vực công viên Biển Đông, thì phát hiện thanh niên điều khiển flycam cất cánh từ mặt đất lên độ cao khoảng 10 m.

Thiết bị flycam DJI Mavic 3 Pro bị thu giữ. Ảnh: Hà Tỷ

Người này 25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đang tạm trú tại một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp. Khi kiểm tra, anh ta xuất trình hộ chiếu và thị thực còn hiệu lực nhưng không có giấy phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp cũng như các giấy tờ liên quan đến thiết bị.

Thiết bị bay không người lái hiệu DJI Mavic 3 Pro đã bị tạm giữ để phục vụ xác minh. Qua kiểm tra dữ liệu trong thiết bị, nhà chức trách chưa phát hiện hình ảnh hoặc video được lưu trữ.

Theo cơ quan chức năng, ven biển Đà Nẵng nằm gần Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nên việc sử dụng thiết bị bay không người lái phải được cấp phép.

Trước đó ngày 3/3, Đồn Biên phòng Hải Vân xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tịch thu flycam của một người đàn ông tại phường Hòa Xuân vì điều khiển thiết bị bay không phép tại khu vực cảng Liên Chiểu.

Thời gian gần đây, khu vực lân cận sân bay quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện flycam bay trái phép. Từ ngày 17 đến 24/2 đã ghi nhận 6 vụ, buộc 83 chuyến bay phải bay chờ, đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển sân bay dự bị.

Cơ quan chức năng đánh giá thiết bị bay không người lái uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không. Theo quy định hiện hành, hành vi bay flycam không phép trong khu vực cấm có thể bị phạt 30-40 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Nguyễn Đông