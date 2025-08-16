Nam du khách mất tích khi tham quan rừng Cúc Phương

Ninh BìnhAnh Nguyễn Quốc Mạnh, 33 tuổi, quê Hải Phòng, mất liên lạc ba ngày nay sau khi một mình đi bộ tham quan trong vùng lõi Vườn quốc gia Cúc Phương.

Ngày 16/8, lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết đang phối hợp kiểm lâm, công an địa phương và gia đình tìm kiếm anh Mạnh.

Vùng lõi rừng Cúc Phương khá rậm rạp, chứa nhiều hang động thu hút du khách khám phá. Ảnh: Lê Hoàng

Theo trình báo của gia đình, chiều 13/8, anh Mạnh đến khu Bống - điểm tham quan xa nhất, cách cổng vườn gần 20 km, thuê phòng nghỉ qua đêm. Khu vực này không có sóng điện thoại. Sáng 14/8, anh rời phòng, đi bộ tham quan tuyến cây chò chỉ nghìn năm, cách chỗ nghỉ khoảng 3 km. Trên đường, anh ghé động Sơn Cung, để lại ba lô tại cửa động do đồ đạc nặng.

Chiều cùng ngày, một nhóm du khách đi ngang qua phát hiện ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh còn để nguyên, đã chụp ảnh và báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng kiểm lâm ngay trong tối 14/8 đã tìm quanh động Sơn Cung nhưng không có kết quả.

Ngày 15/8, công tác tìm kiếm được mở rộng, huy động nhiều mũi từ kiểm lâm, trung tâm du lịch và công an tỉnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Con đường mòn ở khu Bống - nơi nam du khách được cho là đi tham quan trước khi mất tích. Ảnh: Lê Hoàng

Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương nhận định khả năng sau khi tham quan động, lúc quay trở ra anh Mạnh đã nhầm lối. Cửa hang động Sơn Cung hình chữ V, thấp và tối, trong khi phía "cổng trời" có ánh sáng nên anh có thể đi theo hướng này ra ngoài và lạc sâu trong rừng. Mẹ và người thân của anh đã có mặt tại hiện trường để phối hợp tìm kiếm.

Ngoài việc mở rộng phạm vi hàng chục km quanh động Sơn Cung, chính quyền các xã giáp ranh cũng thông báo trên loa phát thanh và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Tuy nhiên, mưa lớn nhiều ngày qua khiến hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do địa hình rừng núi trơn trượt, rậm rạp.

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.200 ha, nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận năm 1962, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú, đồng thời là điểm du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học. Cúc Phương 6 năm liền được World Travel Awards vinh danh là "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", từ 2019 đến 2024.

Lê Hoàng