Nam Định xuất trận ở đấu trường châu Á

Hong KongHôm nay, Nam Định khởi đầu hành trình AFC Champions League Two bằng trận đấu trên sân của Lee Man (Hong Kong).

*Lee Man - Nam Định: 19h thứ Tư 18/9, giờ Hà Nội.

Nam Định là đại diện duy nhất của Việt Nam ở AFC Champions League Two (C2 châu Á) năm nay, sau khi đội đoạt Cup Quốc gia Thanh Hóa bỏ giải. Đội nằm ở bảng G - khu vực Đông Á cùng Lee Man (Hong Kong), Bangkok United (Thái Lan) và Tampines Rovers (Singapore).

Đối thủ của Nam Định hôm nay đang đạt phong độ tích cực với một thắng và một hòa ở giải quốc nội. Họ có đội hình đồng đều, với 10 ngoại binh và vị trí duy nhất dùng hàng nội chất lượng là thủ môn.

Rafaelson và đồng đội tập luyện ở Hong Kong.

Giải năm nay không quy định số lượng ngoại binh. Điều này gây bất lợi cho đại diện của Việt Nam, vì không thể chiêu mộ quá nhiều cầu thủ nước ngoài để rồi chỉ đá ở AFC. Theo điều lệ, trong các trận đấu tại V-League, mỗi đội chỉ được dùng tối đa ba ngoại binh trên sân. Nam Định đã mạnh tay và hiện tại sở hữu bảy ngoại binh, nhưng so với các đối thủ khác ở châu Á vẫn là số ít.

Hôm nay, Nam Định đón chào sự trở lại của Rafaelson, chân sút đã ghi 31 bàn ở V-League 2023-2024, đi vào lịch sử với tư cách tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng trong một mùa giải VĐQG của Việt Nam. Trước đó, Rafaelson vắng mặt ở trận đấu trên sân của Hà Tĩnh do chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch, góp phần khiến Nam Định thua 0-1 trong trận ra quân V-League 2024-2025.

Bên cạnh đó, họ vẫn còn sự phục vụ của hai cầu thủ mùa trước đã cùng đội chinh phục cú đúp danh hiệu V-League và Siêu Cup, là trung vệ Lucas và tiền vệ Hendrio. Ngoài ra, họ sẽ trình làng những tân binh đắt giá như trung vệ Walber Mota, tiền vệ Caio Cesar, cầu thủ chạy cánh Lucas Silva hay tiền đạo Joseph Mpande.

Chủ sân Thiên Trường cũng còn nhiều nội binh chất lượng như thủ môn Trần Nguyên Mạnh, trung vệ Dương Thanh Hào, hậu vệ biên Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. HLV Vũ Hồng Việt cho biết sẽ dùng đan xen cầu thủ nội và ngoại, để tạo thành một tập thể tốt nhất.

"Chúng ta đại diện cho Việt Nam ở đấu trường châu lục. Phải chiến đấu hết mình, phải giành chiến thắng", HLV Vũ Hồng Việt nói với các cầu thủ trong buổi tập ở Hong Kong.

Lịch thi đấu của Nam Định tại AFC Champions League Two

18/9: Lee Man vs Nam Định

2/10: Nam Định vs Bangkok United

24/10: Tampines Rovers vs Nam Định

6/11: Nam Định vs Tampines Rovers

27/11: Nam Định vs Lee Man

4/12: Bangkok United vs Nam Định

Nam Anh