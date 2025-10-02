Nam Định xếp 11 ngoại binh đá chính khi hạ CLB Hong Kong

Hong KongNam Định trở thành CLB Việt Nam đầu tiên dùng toàn ngoại binh đá chính, trong trận thắng Eastern FC 1-0 ở lượt hai bảng F AFC Champions League Two 2025-2026, tối 2/10.

* Ghi bàn: Normann 54'.

Nam Định có tinh thần không tốt sau những màn trình diễn kém thuyết phục từ đầu mùa. 4 ngày trước, trên sân Thiên Trường, họ thua Công an Hà Nội 0-2.

Với mật độ thi đấu dày, HLV Vũ Hồng Việt buộc phải xoay tua đội hình và tận dụng điều lệ không giới hạn ngoại binh ở Cup châu Á, khi sang Hong Kong làm khách của Eastern FC tại ACL Two hôm nay. Ông sử dụng toàn bộ 12 ngoại binh, gồm cả Việt kiều Pháp Kevin Pham Ba chưa có quốc tịch.

Đội hình xuất phát của Nam Định chỉ có Kevin Pham Ba là Việt kiều, trong trận thắng Eastern FC 1-0 ở lượt hai bảng F AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Mong Kok, Hong Kong ngày 2/10/2025. Ảnh: Nam Định FC

Tuy nhiên, lối chơi của nhà vô địch V-League không thực sự thuyết phục. Các cầu thủ thiếu ăn ý, nhiều lần chọn chuyền dài để phát triển tấn công trong hiệp một.

Trái lại, Eastern FC chỉ sử dụng 7 ngoại binh. Đoàn quân của HLV Roberto Losada cũng phối hợp nhịp nhàng hơn với bóng ngắn, nhờ khả năng kiểm soát tốt của nhạc trưởng Marcos Gondra. Dù vậy, chất lượng trong các pha bóng cuối của họ chưa đủ để xuyên phá hàng thủ Nam Định.

Trong hiệp một, cơ hội rõ nhất đến với Nam Định ở phút thứ 10. Từ biên phải, Mahmoud Eid đón bóng trong vòng cấm rồi giật gót cho Percy Tau dứt điểm bị Yapp Hung Fai cản phá. Trong tư thế với, Brenner vô-lê vọt xà cận thành. Đến phút 17, Nam Định thót tim với cú đánh đầu chệch cột của Yu Okubo.

Tình huống đáng chú ý còn lại là cú phá bóng mạnh của Walber, dù đã hết biên. Bóng bay thẳng vào vị trí CĐV chủ nhà, khiến họ phản ứng dữ dội với hậu vệ người Brazil của Nam Định. Trọng tài chính phải gọi riêng anh ra để nhắc nhở kiềm chế.

Sang hiệp hai, Nam Định sớm tổn thất khi Caio Cesar chấn thương ở phút 51, phải nhường chỗ cho Lâm Ti Phông. Tuy nhiên, bất ngờ xảy đến ba phút sau đường chuyền của thủ môn Yapp Hung Fai đặt đội trưởng Leung Kwun Chung Rio vào thế khó. Cùng một đồng đội áp sát từ sau, Normann Hansen cướp bóng rồi sút chìm vào góc trái mở tỷ số. Đây là bàn đầu tiên của tiền đạo Na Uy có vợ là người Việt Nam ghi trong màu áo Nam Định.

Normann Hansen ghi bàn duy nhất giúp Nam Định hạ Eastern FC. Ảnh: Nam Định FC

Đội khách sau đó cũng gặp may khi trọng tài bỏ qua tình huống Kevin Pham Ba - người đã lĩnh một thẻ vàng từ hiệp một - xoạc trúng chân Gils Martin. Nhưng một phút sau, Việt kiều Pháp dính pha truy cản quyết liệt của Daniel Almazan, rồi phải rời sân với vết đau ở mạng sườn.

Nam Định bị dồn ép trong những phút cuối, nhưng hóa giải hầu hết tình huống. Đến phút 82, Gao Ming Ho có bóng trong vòng cấm nhưng không thắng được Caique ở thế đối mặt.

Khi đối thủ dâng cao, cơ hội phản công mở ra nhiều hơn cho Nam Định, nhưng họ lần lượt phung phí. Phút 85, Eid và Hudlin liên tiếp dứt điểm trong thế đối mặt nhưng thua Yapp Hung Fai. Đến phút bù thứ hai, Hudlin sút trong vòng cấm dội cột trái. Tiền đạo cao 2,06 m sau đó về làm trung vệ bất đắc dĩ giúp Nam Định đứng vững trước những tình huống cố định của chủ nhà.

Chiến thắng tối thiểu giúp Nam Định vươn lên dẫn đầu bảng F với sáu điểm, hơn Gamba Osaka ba điểm. CLB Nhật Bản sẽ làm khách của đại diện Thái Lan Ratchaburi vào lúc 19h15.

Sau trận này, Nam Định bước vào quãng nghỉ hai tuần nhường chỗ cho đội tuyển tập trung, trước khi trở lại guồng quay thi đấu. Trong tháng 10, họ còn 4 trận, lần lượt gặp Bình Dương (18/10, sân nhà), Đà Nẵng (27/10, sân nhà) và HAGL (31/10, sân khách). Xen giữa là chuyến làm khách trước Gamba Osaka vào ngày 22/10.

Đội hình thi đấu:

Eastern FC: Yapp Hung Fai, Leung Kwun Chung Rio (Lau Kwan Ching 59’), Marco Lorenz, Marcos Gondra, Ku Ja-ryong, Daniel Almazan, Wong Tsz Ho, Taiga Kawano (Gao Ming Ho 79’), Lam Hin Ting (Leung Chun Pong 69’), Yu Okubo, Gil Martins (Manuel Bleda 80’)

Nam Định: Caique, Michell Dijks (Hồng Duy 79’), Walber, Lucas Alves, Kevin Pham Ba (Trần Văn Kiên 62’), Normann Hansen (Văn Vĩ 79’), Romulo, Caio Cesar (Lâm Ti Phông 51’), Brenner (Kyle Hudlin 79’), Mahmoud Eid, Percy Tau.

Hiếu Lương