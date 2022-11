Nam Định trụ lại V-League

Nhờ hat-trick của Rodrigo, Nam Định đánh bại đối thủ đua trụ hạng Sài Gòn 3-0 ở vòng 25, chiều 13/11, qua đó ở lại V-League.

Hàng vạn khán giả đã đến sân Thiên Trường để cổ vũ cho Nam Định và được hưởng niềm vui sau trận đấu. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra quyết tâm hơn trong cuộc chiến sống còn này và được tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực. Trong khi đó, Sài Gòn chỉ chơi tốt trong vài phút đầu, trước khi sụp đổ và không thể gượng dậy.

Rodrigo chia vui với đồng đội sau khi mở tỷ số. Ảnh: Lâm Thỏa.

Ba bàn của Nam Định đều được ghi bởi Rodrigo Dias trong hiệp một. Tiền đạo người Brazil bị lu mờ bởi đồng đội Victor Mansaray trong suốt mùa giải nhưng tỏa sáng ở trận quyết định. Với cú hat-trick trận này, Rodrigo kết thúc mùa giải với bốn bàn, là cầu thủ lập công nhiều nhất cho Nam Định.

Sài Gòn có lý do để than thở về vận may của họ khi bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số phút thứ chín. Matheus Da Silva lao vào đón quả tạt đến cột xa của Hữu Sơn, nhưng pha đệm bóng của tiền đạo này dội cột, bật ra ngoài.

15 phút sau, Nam Định tận dụng một tình huống lộn xộn để mở tỷ số. Hàng thủ Sài Gòn không thể kềm tỏa hai ngoại binh đối phương khi Nam Định tổ chức ném biên dài vào vòng cấm. Sau pha tranh chấp của Mansaray, bóng đến tầm chân Rodrigo và tiền đạo này vô-lê đập đất, đưa bóng đi xâu kim thủ thành Văn Phong.

Mansaray không ghi bàn nhưng là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Nam Định. Ảnh: Lâm Thỏa.

Những phút tiếp theo, tuy có phần lép vế, Sài Gòn vẫn ngăn chặn thành công ý đồ lên bóng ở biên của đối thủ. Họ tạo ra một vài tình huống phản công đáng chú ý. Tuy nhiên, những phút mất tập trung cuối hiệp một khiến đội khách trả giá. Văn Triền dùng tay cản cú sút của Mansaray trong vòng cấm và trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung Jin dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng với thủ quân Sài Gòn.

Trong pha đối mặt trên chấm 11m, Rodrigo sút về góc cao, đưa bóng vượt ngoài tầm với của Văn Phong. Khi khán giả chủ nhà còn ngây ngất với bàn thắng này, ba phút sau, Rodrigo hoàn tất cú hat-trick. Tiền đạo 27 tuổi băng lên từ phần sân nhà để đón đường chuyền phản công của đồng đội. Trong pha đối mặt, nhận thấy Văn Phong trượt chân, Rodrigo cứa lòng về góc xa, khiến thủ thành Sài Gòn không kịp trở tay.

Bị dẫn ba bàn một cách chóng vánh, Sài Gòn dường như mất nhuệ khí. Những động viên của HLV Phùng Thanh Phương, cùng hai lần thay người sau giờ nghỉ của ông, không cứu vãn được tình thế. Mãi đến phút bù giờ, Sài Gòn mới tạo ra pha phối hợp đáng chú ý khi Việt Phong thoát xuống đối mặt, nhưng không thể đánh bại Liêm Điều.

CĐV Nam Định mở hội khi đội bóng con cưng ở lại V-League. Ảnh: Lâm Thỏa.

Nam Định cũng có cơ hội ghi thêm bàn trong những pha phản công cuối trận nhưng bỏ lỡ. Mansaray, người đã hoạt động năng nổ trong thời gian có mặt trên sân, vượt qua hai hậu vệ đội khách nhưng sút thiếu chính xác.

Với 23 điểm sau 23 trận, Nam Định hơn bét bảng Sài Gòn bốn điểm nên chắc chắn trụ hạng khi mùa giải chỉ còn một vòng. Trong khi đó, Sài Gòn phải mong chờ phép màu xảy đến với họ nếu muốn ở lại sân chơi số một của bóng đá Việt Nam. Vòng cuối, thầy trò Phùng Thanh Phương cần thắng Bình Dương trên sân nhà và mong chờ đội thứ 12 Hà Tĩnh thua khi tiếp Thanh Hóa.

Quang Huy