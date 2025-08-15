Nam Định vào bảng khó ở Cup C2 châu Á

MalaysiaNam Định gặp bảng khó với một đội Nhật Bản, một CLB Thái Lan, còn Công an Hà Nội vào bảng dễ thở hơn ở AFC Champions League Two 2025-2026.

Nam Định tham dự với tư cách nhà vô địch V-League, còn Công an Hà Nội (CAHN) có vé nhờ đoạt Cup Quốc gia 2024-2025. Đội bóng ngành công an lần đầu dự giải, còn Nam Định từng góp mặt từ mùa trước, khi họ dừng bước ở vòng 1/8

Tại khu vực miền Đông, Nam Định được xếp ở nhóm hạt giống số hai cùng Macarthur (Australia), Selangor (Malaysia) và BG Pathum United (Thái Lan). CAHN xếp ở nhóm hạt giống thứ tư, cùng Tampines Rovers (Singapore), Persib (Indonesia) và Eastern FC (Hong Kong).

Nam Định (áo trắng) thua Sanfrecce Hiroshima 0-4 ở lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024-2025, tại sân Edion Peace Wing Hiroshima, Nhật Bản tối 19/2/2025. Ảnh: Nam Định FC

Trong khi đó, nhóm một có Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc), Gamba Osaka (Nhật Bản), Bangkok United (Thái Lan) và Pohang Steelers (Hàn Quốc). Nhóm ba có Tai Po (Hong Kong), Ratchaburi (Thái Lan), Lion City Sailors (Singapore) và Kaya-Iloilo (Philippines).

Nguyên tắc bốc thăm là các đội cùng một nước sẽ không chung bảng. Sau buổi lễ tại Malaysia chiều nay 15/8, CAHN được phân vào bảng A cùng Bắc Kinh Quốc An – đứng thứ 4 giải VĐQG Trung Quốc 2024, Macarthur – đoạt Cup Quốc gia Australia 2024 và Tai Po – nhà vô địch giải VĐQG Hong Kong 2024-2025.

Trong khi đó, Nam Định nằm ở bảng B với Gamba Osaka – đứng thứ 4 J-League 1 2024, Ratchaburi – đứng thứ 4 Thai League 1 2024-2025 và Eastern – đoạt FA Cup Hong Kong 2024-2025.

Bốn bảng đấu miền Đông AFC Champions League Two 2025-2026. Ảnh: AFC

Bốn bảng đấu miền Tây AFC Champions League Two 2025-2026. Ảnh: AFC

Cup C2 châu Á từng mang tên AFC Cup, rồi chuyển thành AFC Champions League (ACL) Two từ mùa 2024-2025. Các đội được dùng không giới hạn ngoại binh. Mùa trước, đại diện UAE Sharjah vô địch sau khi thắng Lion City Sailors 2-1 trong trận chung kết.

Mùa này, AFC vẫn chia giải thi đấu theo hai miền. Miền Đông có các quốc gia ở Đông và Đông Nam châu Á. Còn miền Tây có các nước ở Tây, Trung và Nam Á. Mỗi miền gồm 16 đội chia làm bốn bảng. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà, sân khách để chọn ra bốn đội nhất, bốn đội nhì vào vòng 1/8.

Từ vòng này đến bán kết, các đội vẫn chia miền thi đấu hai lượt. Chung kết diễn ra một trận duy nhất giữa đội đứng nhất miền Đông gặp đứng nhất miền Tây.

Miền Tây mùa này có CLB Saudi Arabia Al Nassr, với siêu sao Cristiano Ronaldo.

Vòng bảng ACL Two 2025-2026 bắt đầu từ ngày 17/9 đến 5/12.

Hiếu Lương