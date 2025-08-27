Nam Định thắng ngược ở V-League

Ninh BìnhĐương kim vô địch Nam Định tìm lại mạch thắng sau khi hạ đội khách PVF-CAND ở vòng ba V-League 2025.

Sau khi thua ngược SLNA 1-2 trên sân Vinh ở vòng hai, Nam Định đã lấy lại phong độ từng giúp họ vô địch V-League hai mùa liên tiếp. Dù bị PVF-CAND chọc thủng lưới cuối hiệp một, đoàn quân Vũ Hồng Việt vẫn thắng ngược 2-1 để vươn lên Top 3.

Cú sút xa của tiền vệ A Mít cho Nam Định trong trận gặp PVF-CAND ở vòng ba V-League trên sân Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình tối 27/8/2025. Ảnh: Quang Đương

Cuối hiệp một, tiền vệ Huỳnh Công Đến dốc bóng xuống sát biên phải, rồi chuyền vào bên phải cấm địa cho Thanh Nhàn. Tuyển thủ U23 Việt Nam giả sút để đưa bóng về chân trái, khiến trung vệ Đặng Văn Tới lỡ trớn. Thanh Nhàn sút chân trái căng về góc xa, hạ gục thủ môn Trần Nguyên Mạnh, sau đó nhảy xoay mừng bàn thắng kiểu Cristiano Ronaldo.

Nam Định gỡ hòa ở phút 52 từ một tình huống lập bập ở phạt góc. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson phá bóng trúng đồng đội Alain Eyenga và bay ngược về lưới nhà, trước sự ngỡ ngàng của cầu thủ đội khách.

Phút 66, hai ngoại binh trên hàng công Nam Định phối hợp dẫn tới bàn thắng. Tiền đạo Marlos Brenner chuyền từ bên trái vào cấm địa, để tiền vệ Caio Cesar cứa lòng về góc xa, hạ gục Phí Minh Long.

Caio Cesar 30 tuổi, gia nhập Nam Định giữa mùa trước nhưng chỉ ghi một bàn trong 14 trận. Mùa này, anh đã ghi bàn sau hai trận V-League.

Caio Cesar mừng bàn thắng cho Nam Định. Ảnh: Quang Đương

PVF-CAND (PVF-Công An Nhân Dân) thành lập năm 2018 dưới tên Phố Hiến, có trụ sở ở Văn Giang, Hưng Yên. Đội quy tụ hầu hết cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF (Quỹ Đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam). Sau khi Quảng Nam rút khỏi V-League mùa này, PVF-CAND được đôn lên từ hạng nhất (V-League 2).

Hoàng An