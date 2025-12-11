Nam Định thắng 9-0 vẫn bị loại ở Cup C2 châu Á

Ninh BìnhĐại diện của Việt Nam đại thắng Eastern AA ở lượt cuối vòng bảng trên sân Thiên Trường, nhưng thiếu hai bàn để có thể lách khe cửa hẹp tại AFC Champions League Two 2025-2026.

Trước lượt đấu này, Nam Định đứng thứ ba bảng F với 6 điểm và hiệu số -2, phải cạnh tranh với Ratchaburi ở phía trên đang có 9 điểm và hiệu số +9. Để giành tấm vé còn lại của bảng đấu, đội ĐKVĐ V-League phải thắng Eastern trên 10 bàn và chờ Ratchaburi thua đầu bảng Gamba Osaka ở trận còn lại.

Và điều kiện cần đã có, khi ở trận cùng giờ Ratchaburi thất bại 0-2 trước đội bóng Nhật Bản.

Các cầu thủ Nam Định mừng bàn thắng trong trận đấu Eastern AA ở AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 11/12/2025. Ảnh: NDFC

Với quyết tâm cao độ cùng lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Mauro Jeronimo tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Cả trận, họ cầm bóng khoảng 70%, tung 25 cú dứt điểm với 15 trong số đó trúng đích.

Sức ép khủng khiếp sớm được chuyển hóa thành bàn. Chỉ trong bốn phút sau tiếng còi khai cuộc, Caio Cesar rồi Kevin Phạm Ba đã đưa Nam Định vượt lên dẫn 2-0. Sau đó, lần lượt Lý Công Hoàng Anh, Rômulo da Silva (cú đúp) và Brenner lập công, giúp chủ nhà dẫn trước 6-0 ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Nam Định tiếp gây sức ép lên đội bóng Hong Kong. Tuy nhiên, thể lực sa sút cũng như phần nào sự nóng vội khiến họ không duy trì được hiệu suất ghi bàn như trước giờ nghỉ. Ngoại trừ cú đúp của Brenner, trong đó có một quả phạt đền, các chân sút còn lại của Nam Định đều thất bại. Đến phút bù, chủ nhà kiếm thêm được một bàn nhờ pha phản lưới của Leung Chun Pong.

Với kết quả này, Nam Định bằng điểm (6) và hiệu số (7) so với Ratchaburi, nhưng kém số bàn thắng (14 so với 15), đồng nghĩa với việc phải chia tay AFC Champions League Two 2025-2026.

Kết thúc hành trình này, Nam Định để lại dấu ấn với những trận thắng đậm, nhưng sự thiếu ổn định ở các trận đấu sân khách, đặc biệt là trận thua 0-2 trước Ratchaburi ở lượt 5, đã khiến đại diện V-League phải trả giá đắt. Giờ đây, thầy trò HLV Jeronimo sẽ phải tập trung tối đa cho đấu trường V-League, nơi họ đang đứng thứ 10 với 17 điểm ít hơn đầu bảng Ninh Bình.

Bảng F sau vòng 6 tối 11/12.

Quang Dũng