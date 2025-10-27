Nam Định suýt phải đưa thủ môn lên đá tiền đạo ở V-League

Ninh BìnhNhờ pha làm bàn ở phút 89 của Lucas, ĐKVĐ Nam Định mới có thể hoà Đà Nẵng 1-1 trong bối cảnh khủng hoảng cả về nhân sự và tâm lý ở vòng 8 V-League 2025-2026, tối 27/10.

Trước vòng 8, bão chấn thương quét qua khiến Nam Định mất Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Caio Cesar, Percy Tau, Kyle Hudlin, Kevin Pham Ba. Hai tiền đạo Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn cũng chưa trở lại do chấn thương nặng.

Đội bóng thành Nam rơi vào hoàn cảnh trái ngang khi thiếu ngoại binh ở V-League, dù được đăng ký bảy suất do là đội dự cup châu lục. Tuy nhiên, Njabulo Blom đứt dây chằng ngay sau khi chốt danh sách đăng ký khiến họ chỉ còn sáu suất. Đến trận gặp Đà Nẵng, ba cầu thủ chấn thương, còn Romulo ngồi dự bị do không đủ thể lực. Nam Định chỉ xếp được tiền đạo Brenner và trung vệ Lucas Alves đá chính.

Đội hình xuất phát của CLB Nam Định trong trận hòa Đà Nẵng 1-1 ở vòng 8 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 27/10/2025. Ảnh: Quang Đương

Danh sách đăng ký thi đấu vòng 8 vừa đủ 18 người theo điều lệ giải, nhưng ba người là thủ môn. Trong bảy cái tên dự bị, Romulo, Lý Công Hoàng Anh và Romulo không đạt thể trạng tốt nhất. Gặp Đà Nẵng, Nam Định chỉ sử dụng bốn trong năm quyền thay người.

HLV Nguyễn Trung Kiên thậm chí đã tính đến việc phải đẩy thủ môn Trần Nguyên Mạnh lên đá tiền đạo, nếu hết người thay. Họ cũng chuẩn bị sẵn một áo đấu khác cho thủ môn sinh năm 1990. "Ban huấn luyện có nói với tôi việc trước trận", Nguyên Mạnh nói sau trận đấu trên sân Thiên Trường. "Tôi hiểu đội đang trải qua giai đoạn rất khó khăn về nhân sự, cùng thành tích không tốt".

Nam Định tiếp Đà Nẵng chỉ ba ngày sau khi thay HLV trưởng Vũ Hồng Việt bằng Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên. Một sự thay đổi chỉ mang nhiều ý nghĩa tâm lý vì có quá ít thời gian để thay đổi lối chơi.

Sau 10 phút đầu nhập cuộc hứng khởi, Nam Định bị Đà Nẵng phản đòn ở phút 14. David Henen tạt từ cánh phải vào vòng cấm bị thủ môn Nguyên Mạnh đẩy ra. Đặng Anh Tuấn đá bồi tiếp tục bị cản phá, trước khi Nguyễn Phi Hoàng sút trượt bóng lại tạo ra quỹ đạo khó để mở tỷ số.

Trung vệ Nam Định Lucas Alves mừng bàn thắng ở phút 89 trong trận hòa Đà Nẵng 1-1. Ảnh: Đức Cường

Áp lực tâm lý đè nặng thêm khiến đôi chân các cầu thủ Nam Định thiếu thanh thoát. Hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ liên tục treo bóng hỏng, còn ở cánh đối diện Tô Văn Vũ rời sân từ phút 26 nhường chỗ cho Nguyễn Đình Sơn. Cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp một cho chủ nhà đến ở phút 38, nhưng Lâm Ti Phông phung phí cơ hội đối mặt thủ môn Phan Văn Biểu.

Sang hiệp hai, Romulo buộc phải vào sân thay Trần Văn Công để gia tăng sức mạnh tuyến giữa. Tuy nhiên, phải đến phút 75, khi trung vệ cao 1,93 m Lucas Alves được đẩy lên đá tiền đạo, Nam Định mới tạo ra sức ép đủ lớn thông qua các pha bóng bổng. Thành quả đến ở phút 89 khi Alves đánh đầu gỡ hòa từ đường treo bóng ở biên trái của Romulo.

Hòa 1-1 giúp Nam Định tạm ngắt mạch thua liền ba trận ở V-League, nhưng vẫn chạm mốc không thắng 5 trận liên tiếp. Đội đang đứng thứ tám với 8 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 12 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng có 6 điểm, bằng HAGL, nhưng đẩy đối thủ xuống cuối bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua (-5 so với -6).

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Đặng Văn Tới, Văn Vĩ, Trần Ngọc Sơn, Trần Văn Đạt, A Mít, Trần Văn Công, Tô Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Brenner

Đà Nẵng: Phan Văn Biểu, Trần Ngọc Hiệp, Kim Dong-su, Đức Anh, Hồng Phúc, Lê Vũ Quốc Nhật, Phi Hoàng, Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long, David Henen, Milan Makaric.

Hiếu Lương