Nam Định không thắng liền 3 trận ở V-League

Ninh BìnhNam Định thua Công an Hà Nội 0-2 ở vòng 5 trên sân Thiên Trường vào tối 28/9, qua đó tụt lại trong cuộc đua vô địch V-League 2025-2026.

Nam Định và Công an Hà Nội (CAHN) quyết đấu trong giai đoạn bận rộn khi thi đấu liên tục trên nhiều mặt trận. Giữa tuần này, hai đội cùng vất vả thắng tại Cup CLB Đông Nam Á. CAHN phải đợi đến phút cuối mới thắng CLB Philippines Dynamic Herb Cebu, còn Nam Định hạ CLB Campuchia Svay Rieng 2-1 trong thế thiếu một người.

Sân Thiên Trường đón cơn mưa lớn và dai dẳng do ảnh hưởng từ bão. Hai đội nhập cuộc với những đường bóng dài, trước khi CAHN dần bắt nhịp và tạo ra cơ hội.

Tiền đạo Nam Định Lâm Ti Phông (áo trắng) đi bóng trong trận thua Công an Hà Nội 0-2 ở vòng 5 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 28/9/2025. Ảnh: Quang Đương

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh lần lượt phải cản các cú sút của Đình Bắc ở phút 14, rồi Alan Sebastiao ở phút 23. Tuy nhiên, anh bất lực ở phút 37. Từ biên phải, Quang Hải chuyền đến trước vòng cấm để Alan làm tường nhả bóng vừa tầm cho Leo Artur cứa lòng vào góc phải mở tỷ số.

Mãi đến phút 43, chủ nhà mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Sau sai lầm của Stefan Mauk, Brenner tâng bóng qua đầu thủ môn Nguyễn Filip nhưng bị Trần Đình Trọng nhanh chân giải nguy.

Sang hiệp hai, HLV Vũ Hồng Việt tung Percy Tau, Kevin Pham Ba, Trần Văn Công vào thay Hồng Duy, Trần Văn Đạt và Caio Cesar. Thế nhưng, họ không tạo ra được cơ hội lớn nào suốt 45 phút, rồi chịu những pha phản công sắc nét của đối phương.

Phút 61, Nam Định thoát thua khi Leonardo Artur việt vị trước khi kiến tạo cho Mauk. Nhưng bảy phút sau, hàng thủ áo trắng bất lực nhìn Artur chọc khe cho Quang Hải băng lên trống trải. Thủ môn Nguyên Mạnh băng ra ngoài vòng cấm nhưng không cản được đường chuyền của Hải, trước khi Alan sút vào lưới trống ấn định tỷ số 2-0.

Sự trở lại của Quang Hải giúp CAHN thêm phần nguy hiểm. Trước đó, anh vắng mặt ở trận hòa Bắc Kinh Quốc An 2-2 tại AFC Champions League Two, và thắng Cebu 1-0 ở Cup CLB Đông Nam Á.

Tỷ số đáng lẽ đậm hơn nếu các cầu thủ CAHN không phung phí các pha phản công, qua đó vượt mặt cả Ninh Bình về hiệu số bàn thắng bại. Trên bảng V-League, Ninh Bình, CAHN và Công an TP HCM có cùng 13 điểm. Ninh Bình dẫn đầu với hiệu số bàn thắng bại +10, còn CAHN +8 và Công an TP HCM +2.

Nam Định đã không thắng liền ba trận ở V-League, sau khi hòa Công an TP HCM 0-0 và thua Ninh Bình 0-2. Đội đứng thứ 7 với 7 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn Ninh Bình và CAHN một trận.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Đặng Văn Tới, Nguyễn Phong Hồng Duy, Tô Văn Vũ, Văn Vĩ, Trần Văn Đạt, Lý Công Hoàng Anh, Caio Cesar, Lâm Ti Phông, Brenner

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Giáp Tuấn Dương, Lê Văn Đô, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Stefan Mauk, Đình Bắc, Alan Sebastiao, Leo Artur.

Hiếu Lương