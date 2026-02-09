Nam Định không thắng 9 trận liền ở V-League

Ninh BìnhBàn thua ở phút bù thứ 7 hiệp hai khiến Nam Định hòa Hà Tĩnh 1-1 ở vòng 13, và nối dài mạch không thắng tại V-League 2025-2026.

Ở phút bù thứ sáu, khi Nam Định đang dẫn 1-0, Hà Tĩnh dồn toàn lực lên tham gia quả phạt góc, trong đó có thủ môn Nguyễn Thanh Tùng. Nam Định hóa giải, thậm chí ở gần bàn kết liễu nhưng Percy Tau lại thất thế trong pha đua tốc với thủ môn Hà Tĩnh, khiến cơ hội trôi qua. Ngay sau đó, chủ nhà phải trả giá.

Hà Tĩnh lên bóng ở biên trái để Huỳnh Tấn Tài căng ngang. Võ Quốc Dân có mặt ở cột gần đá nối chạm xà, nhưng Joao Albertine có mặt đúng chỗ đánh đầu cận thành để gỡ hòa. Các thành viên Hà Tĩnh vỡ òa với bàn thắng ở phút cuối, trong khi Nam Định như chết đứng khi một lần nữa đánh rơi chiến thắng ở phút bù.

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son (áo trắng) thi đấu trong trận Nam Định hòa Hà Tĩnh 1-1 ở vòng 13 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình ngày 9/2/2026. Ảnh: Nam Định FC

Ở vòng 12 trên sân Thanh Hóa, Nguyễn Xuân Son sút hỏng phạt đền khi đồng hồ điểm đến phút bù thứ 9, khiến Nam Định hòa chủ nhà chung cuộc 2-2. Kịch bản này cũng trở nên quen thuộc dưới thời HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo. Bốn ngày sau, đội cũng dẫn trước Johor Darul Tazim của Malaysia đến phút 87 thì bị gỡ hòa, với bàn thắng trên chấm phạt đền của Bergson tại Cup CLB Đông Nam Á.

Cay đắng nhất là trận thua Ratchaburi của Thái Lan 0-2 ở lượt năm bảng F AFC Champions League vào ngày 27/11/2025. Hai bàn thua lần lượt đến ở phút bù thứ 2 và 5 của hiệp hai. Cách biệt này khiến Nam Định mất quyền tự quyết, và dù thắng Eastern của Hong Kong 9-0 ở lượt cuối vẫn dừng bước tại vòng bảng. Hai đội có cùng 9 điểm, hiệu số +7, nhưng Nam Định kém số bàn thắng (14 so với 15).

Trận hòa Hà Tĩnh 1-1 trên sân nhà Thiên Trường cũng nối dài mạch không thắng tại V-League 2025-2026 của Nam Định lên chín trận, trong đó có 6 trận hòa. Cánh cửa vô địch V-League lần thứ ba liên tiếp của đội bóng thành Nam ngày càng xa, khi mới có 12 điểm và đã kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 17 điểm, cùng thi đấu nhiều hơn hai trận.

Tiền vệ Nam Định Percy Tau (áo trắng) mở tỷ số ở phút thứ 4 trong trận hòa Hà Tĩnh 1-1. Ảnh: Nam Định FC

Thực tế, Nam Định có khởi đầu không tệ ở vòng 13. Ngay phút thứ 4, Percy Tau mở tỷ số sau pha đột phá từ cánh phải đến trước vòng cấm, rồi cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc xa.

Sau đó, Thanh Tùng cản phá xuất thần cú đá cận thành của Lucas Alves ở phút 15. Cột dọc trái từ chối cú sút trái phá ở góc hẹp của Trần Văn Kiên phút 38. Và khi tất cả đã bị đánh bại, Nguyễn Văn Vĩ lại đánh đầu vọt xa trước khung thành trống ở phút 45.

Sang hiệp hai, Nam Định bị từ chối bàn thắng của Nguyễn Xuân Son ở phút 54, vì trước đó Percy Tau đã việt vị. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil cũng kém duyên ở phút 78, khi đặt lòng chệch cột trong gang tấc khi đối mặt thủ môn ở phút 78.

10 phút sau, Nam Định gặp may khi bóng chạm tay Caio Cesar trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR và trực tiếp xem lại video, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải xác định Helerson đã việt vị trước khi đánh đầu đưa bóng chạm tay cầu thủ Nam Định. Tuy nhiên, khi chiến thắng đã ở rất gần, thầy trò Jeronimo lại tuột tay, để rồi phải bước vào kỳ nghỉ đón Tết Bính Ngọ trong tâm trạng kém vui.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Trần Văn Kiên, Văn Vĩ, Lucas Alves, Hồng Duy, Caio Cesar, Tuấn Anh, Lý Công Hoàng Anh, Percy Tau, Xuân Son

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Bùi Duy Thường, Helerson, Mạnh Hưng, Mai Sỹ Hoàng, Lê Viktor, Đức Việt, Joseph Onoja, Trọng Hoàng, Charles Atshimene.

Hiếu Lương