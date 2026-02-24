Hà NộiThua Thể Công 0-1 ở trận đấu bù vòng 10, ĐKVĐ Nam Định bị Công an Hà Nội bỏ xa sau lượt đi V-League 2025-2026.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối nay chứng kiến bàn duy nhất được ghi ở phút 68. Từ khoảng 25 m, Khuất Văn Khang sút chân trái đưa bóng đi liệng khiến thủ môn Trần Nguyên Mạnh vất vả cản phá. Sau đó, Lê Quốc Nhật Nam băng vào nhanh nhất đá bồi thành bàn. Ban đầu, trọng tài biên phất cờ báo việt vị, nhưng VAR vào cuộc để xác định bàn thắng hợp lệ.

Sau quãng nghỉ Tết Nguyên Đán, Thể Công và Nam Định đều sung sức bước vào trận đấu bù và mong muốn kết quả tích cực. Xuân Son lĩnh xướng hàng công nhà vô địch. Trong khi đó, HLV Velizar Popov đối phó bằng cách kéo tiền vệ ngoại binh Paulo Martins về đá như một trung vệ, để theo sát như hình với bóng chân sút nguy hiểm nhất của đối phương.

Tiền vệ Paulo Martins (áo đỏ) theo kèm Nguyễn Xuân Son trong trận Thể Công thắng Nam Định 1-0 ở đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 24/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Cách sắp xếp của HLV người Bulgaria đã phát huy hiệu quả. Xuân Son chỉ có một cơ hội ngon ăn ở phút 61, nhưng cú xoay người dứt điểm trong vòng cấm bị phản xạ xuất thần của thủ môn Nguyễn Văn Việt từ chối. Tiền đạo sinh năm 1997 càng về cuối trận càng bộc lộ sự nôn nóng, thậm chí nổi cáu với trọng tài và cả các đồng đội.

Nam Định kém Công an Hà Nội 20 điểm sau lượt đi V-League

Trận đấu diễn ra chặt chẽ suốt trận và rất ít cơ hội được tạo ra. Thay vào đó, các cầu thủ chơi quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi để phá lối chơi của nhau. Bên cạnh đó, những quyết định của trọng tài Hoàng Thanh Bình mới tạo nên phản ứng trái chiều.

Phút 18, Khuất Văn Khang đá phạt góc biên phải xoáy vào vòng 5m50. Đinh Viết Tú có vị trí lợi thế hơn thủ môn Nguyên Mạnh để chạm bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài Bình thổi phạt lỗi của cầu thủ chủ nhà. Thể Công phản ứng mạnh, nhưng quyết định được giữ nguyên sau khi VAR vào cuộc.

Tiền vệ Thể Công Lê Quốc Nhật Nam mừng bàn thắng ở phút 68. Ảnh: Hoàng Huynh

Phần còn lại của trận đấu chứng kiến trọng tài Bình nhiều lần phải cắt còi, rồi trao đổi với cầu thủ đôi bên. Ông cũng hai lần nhận báo cáo từ trọng tài thứ tư Nguyễn Viết Duẩn, rồi chạy về khu kỹ thuật Thể Công để rút ra tổng cộng 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ cho các trợ lý của HLV Velizar Popov. Nhưng những điều này không ngăn sự tập trung của Thể Công để bảo toàn cách biệt tối thiểu.

Chiến thắng giúp Thể Công củng cố vị trí thứ ba với 25 điểm, chỉ còn kém Ninh Bình hai điểm. Trong khi đó, Công an Hà Nội dẫn đầu với 32 điểm và còn một trận chưa đấu.

Ngược lại, Nam Định đã trải qua 10 trận liền không thắng tại V-League, trong đó có 4 thất bại. Nhà ĐKVĐ kết thúc lượt đi với vị trí thứ 10 thấp nhất kể từ mùa 2022 (thứ 12), với 12 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 5 điểm và đang đá nhiều hơn một trận.

Mục tiêu trở thành đội đầu tiên ba lần liền vô địch V-League của Nam Định ngày càng xa tầm với. Họ hiện kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 20 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Đội hình xuất phát

Thể Công: Văn Việt, Kyle Colonna, Phan Tuấn Tài, Đinh Viết Tú, Nguyễn Đức Hoàng Minh, Văn Tú, Wesley Nata, Khuất Văn Khang, Paulo Martins, Lucao Vinicius, Nhâm Mạnh Dũng

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Dương Thanh Hào, Đình Sơn, Trần Văn Kiên, Caio Cesar, Romulo, Tô Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Lý Công Hoàng Anh, Xuân Son.

Hiếu Lương