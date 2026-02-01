Nam Định hòa Thanh Hóa khi Xuân Son hỏng phạt đền

Thanh HóaTiền đạo CLB Nam Định Nguyễn Xuân Son sút hỏng ở phút bù thứ 9, trong trận hòa Thanh Hóa 2-2 ở vòng 12 V-League 2025-2026 tối 1/2.

Phút thứ 7 hiệp hai, Xuân Son kiếm về quả phạt đền sau khi bị Abdurakhmanov cản người trái luật trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút vào góc trái của tiền đạo Việt Nam gốc Brazil lại dội cột trái, rồi bật ra ngoài vòng cấm. Romulo đá bồi cũng vọt xà, trước khi trọng tài Trần Thế Anh thổi còi hết giờ.

Xuân Son thất thần trong vòng cấm, trong khi các cầu thủ Thanh Hóa mừng cuồng nhiệt ngay trước mắt. Trung vệ Nam Định Lucas Alves can thiệp đề nghị các cầu thủ chủ nhà tránh xa đồng đội. Ở khu kỹ thuật, ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh cũng mừng đầy cảm xúc, nhiều cầu thủ ném dụng cụ thi đấu rồi lao vào sân chia vui cùng các đồng đội.

Tiền đạo Nam Định Nguyễn Xuân Son trước khi thực hiện phạt đền ở phút bù thứ 9 hiệp hai trong trận hòa Thanh Hóa 2-2 ở vòng 12 V-League 2025-2026, trên sân Thanh Hóa ngày 1/2/2026. Ảnh: Chụp màn hình

Xuân Son hỏng ăn trên chấm 11m là bất ngờ, sau khi anh ghi bàn liên tiếp kể từ lúc trở lại sau chấn thương gãy chân. Anh mở đầu bằng bàn thắng trên chấm phạt đền, để ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam trước Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 19/11/2025. Ở 4 trận sau đó cho Nam Định, tiền đạo Việt Nam gốc Brazil ghi 7 bàn, lần lượt trước Shan United (hat-trick), Bangkok United và Lion City Sailors (cú đúp), đều thuộc Cup CLB Đông Nam Á.

Hình ảnh thất vọng của Xuân Son cuối trận cũng đại diện cho Nam Định ở trận này, khi họ dẫn 2-0 chỉ sau 29 phút đầu. Trong khi đó, Thanh Hóa cho thấy tinh thần quật cường, dù gặp khó khăn lớn về tài chính dẫn đến nhiều cầu thủ rời đội. Họ bước vào vòng 12 với chỉ 17 cầu thủ đăng ký, trong đó có 3 thủ môn và chỉ một ngoại binh là Abdurakhmanov.

Đội bóng xứ Thanh thủng lưới ngay từ phút thứ 6. Từ quả treo bóng vào vòng cấm, Brenner đánh đầu cho Lâm Ti Phông vô-lê chân phải đập đất vào góc trái thành bàn. Tiền đạo sinh năm 1996 không mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Đến phút 29, cách biệt nhân đôi. Trần Ngọc Sơn nỗ lực tạt từ cánh phải vào giữa vòng cấm, để Brenner nghiêng người vô-lê chân phải. Bóng đi vào giữa nhưng căng khiến thủ môn Trịnh Xuân Hoàng không kịp phản xạ.

Chủ nhà bất ngờ rút ngắn cách biệt ở phút 38, khi Nguyễn Văn Tùng đá phạt góc để Nguyễn Đình Huynh đánh đầu tung lưới đội khách. Sau đó, Nam Định đáp trả bằng pha tấn công bài bản từ biên phải vào vòng cấm. Lý Công Hoàng Anh nhả ra cho Ngọc Sơn sút chân trái nhưng chạm mép ngoài cột trái.

Thanh Hóa (áo vàng) ngược dòng hòa Nam Định 2-2 sau khi bị dẫn 2-0 ở vòng 12 V-League 2025-2026. Ảnh: VPF

Sang hiệp hai, Nam Định lại đánh mất nhịp tấn công, rồi để mất thế trận vào Thanh Hóa. HLV Mauro Jeronimo đưa Nguyễn Xuân Son vào thay Lý Công Hoàng Anh từ phút 62, nhưng cũng không giúp đội khách khởi sắc.

Đến phút 78, Thanh Hóa phối hợp nhịp nhàng ở biên trái, để Nguyễn Ngọc Mỹ treo bóng. Trần Nguyên Mạnh băng ra đấm sượt, trước khi trung vệ vào sân thay người Dương Thanh Hào lóng ngóng đá về gôn trống. Các cầu thủ và ban huấn luyện chủ nhà mừng như thể vô địch. Văn Tùng quỳ xuống đất cầu nguyện, còn Thanh Hào thất vọng trước sai lầm.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực của đội khách nhưng không thể vượt qua bức tường trước khung thành thủ môn Xuân Hoàng. Đến khi có cơ hội ngon ăn, Xuân Son lại không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là trận hòa thứ tám liên tiếp của nhà ĐKVĐ V-League, trong đó có 5 trận hòa. Nam Định đang kém đầu bảng Ninh Bình 16 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Thanh Hóa cũng không thắng bốn trận liền, nhưng có hai trận hòa quý giá, để đứng thứ 12 với 9 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng hai điểm và thi đấu ít hơn một trận.

Đội hình xuất phát

Thanh Hóa: Trịnh Xuân Hoàng, Huỳnh Minh Đoàn, Bá Tiến, Trịnh Văn Lợi, Đình Huyên, Đoàn Ngọc Hà, Doãn Ngọc Tân, Văn Tùng, Damoth Thongkhamsavath, Ngọc Mỹ, Abdurakhmanov

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Lucas Alves, Đặng Văn Tới, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Văn Kiên, Trần Ngọc Sơn, Tuấn Anh, Romulo, Lý Công Hoàng Anh, Lâm Ti Phông, Brenner.

Hiếu Lương