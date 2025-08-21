Nam Định đàm phán với cầu thủ từng khoác áo Ajax và Bologna

Nhà ĐKVĐ V-League đang đàm phán chiêu mộ Michell Clement Dijks - hậu vệ trái người Hà Lan từng đá cho Ajax Amsterdam, Bologna.

Trên Instagram hôm 20/8, Dijks đăng một bức ảnh chụp về đêm nhìn từ trên cao ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, và cho biết đã có mặt ở Việt Nam. Không lâu sau đó, nhật báo lớn nhất Hà Lan Telegraaf đưa tin cầu thủ 32 tuổi này sẽ gia nhập CLB Nam Định theo hợp đồng hai năm, đến hè 2027.

Tuy nhiên, khi VnExpress liên hệ sáng nay, một đại diện của đội ĐKVĐ V-League bác bỏ tin trên, cho rằng hai bên vẫn đang đàm phán, chưa chốt hợp đồng.

Dijks cao 1,94 mét, là hậu vệ trái từng trưởng thành từ lò đào tạo Ajax, từng chơi cho đội một CLB lừng danh này hai giai đoạn 2012-2014 và 2015-2018, vô địch Hà Lan năm 2023. Hè 2019, khi còn khoác áo Bologna ở Serie A, Dijks từng được AC Milan liên hệ mua với giá 23 triệu USD. Nhưng theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, giá trị của anh hiện là 0,7 triệu USD.

Dijks thời còn khoác áo Bologna ở Serie A. Ảnh: Iguana Press

Dijks còn từng khoác áo Norwich City ở giải hạng Nhất Anh theo diện cho mượn từ Ajax vào năm 2017, rồi gắn bó với Bologna ở Serie A giai đoạn 2018-2022. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, anh còn chơi cho Heerenveen, đội bóng Hà Lan mà Đoàn Văn Hậu trước đây gia nhập vào tháng 9/2019.

Từ 2023, Dijks khoác áo Fortuna Sittard. Sau khi cùng đội bóng này về thứ 11 ở giải VĐQG Hà Lan 2024-2025, anh thôi hợp đồng. Theo tờ Telegraaf , sau 330 trận chuyên nghiệp ở châu Âu, Dijks muốn thử sức ở một môi trường khác và xem việc sang Việt Nam chơi cho Nam Định là bước ngoặt trong sự nghiệp.

Nguồn tin của Telegraaf còn cho biết Dijks đã vượt qua buổi kiểm tra y tế với Nam Định. Một khi đạt được các thỏa thuận bằng văn bản, Dijks sẽ ký hợp đồng với nhà ĐKVĐ V-League.

Đầu tháng 8/2025, Voetbal Limburg - một tờ báo Hà Lan khác chuyên đưa tin bóng đá về CLB Fortuna Sittard - từng cho biết Dijks sẽ sang Bali United, CLB Indonesia hiện được dẫn dắt bởi một HLV Hà Lan là Johnny Janssen. Nhưng với tình hình hiện tại, thương vụ Dijks sang Bali dường như bất thành, và anh đã chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Trong mùa 2025-2026 này, CLB Nam Định sẽ chinh chiến trên nhiều mặt trận, từ các giải quốc nội đến AFC Champions League 2 và giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đến nay, đội chủ sân Thiên Trường đã mang về các ngoại binh như Kyle Hudlin, Mahmoud, Njabulo Blom và Percy Tau.

Hà Phương