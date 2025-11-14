Nam Định công bố HLV Bồ Đào Nha

Ninh BìnhCLB Nam Định ký hợp đồng hai năm với cựu HLV PVF-CAND Mauro Jeronimo, sau 20 ngày thay HLV Vũ Hồng Việt.

Trước khi đến Nam Định, ông Mauro Jeromino đang làm Trưởng phòng phụ trách hệ thống đào tạo trẻ tại Thể Công. Theo nguồn tin của VnExpress, Nam Định chi tiền phá vỡ hợp đồng để có sự phục vụ của HLV người Bồ Đào Nha đến hết mùa giải 2026-2027.

HLV Jeronimo đã gặp toàn đội vào hôm nay 14/11. "Đây là đội bóng chất lượng và được đầu tư tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, giành những kết quả tốt nhất", ông nói. "Đội tham dự bốn đấu trường mùa này. Đó vừa là thách thức, vừa là vinh dự và cơ hội không phải đội nào cũng có được".

HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo dẫn dắt Nam Định theo hợp đồng đến hết mùa giải 2026-2027. Ảnh: Nam Định FC

HLV Mauro Jeronimo, sinh năm 1987, chỉ hơn bốn tuổi so với hai cầu thủ lớn tuổi nhất đội, là thủ môn Trần Nguyên Mạnh và trung vệ Dương Thanh Hào. Lợi thế của HLV Jeronimo là làm việc lâu năm tại Việt Nam.

Ông làm HLV ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ năm 2018. Đến năm 2022, ông dẫn dắt đội một của trung tâm là Phố Hiến FC (nay là PVF-CAND) đứng thứ năm tại giải hạng Nhất Quốc gia. Sau đó, đội đứng nhì hạng Nhất hai mùa 2023 và 2023-2024, nhưng thua Hà Tĩnh ở trận play-off tranh suất dự V-League 2024-2025. Ngày 14/3/2025, Jeronimo chia tay PVF-CAND sau chuỗi thành tích không tốt.

HLV Jeronimo có thể nói cả tiếng Anh và Bồ Đào Nha, qua đó giao tiếp tốt với các ngoại binh, phần lớn từ Brazil, của CLB Nam Định. Ngoài ra, ông đã có bằng Pro của LĐBĐ châu Âu (UEFA), để làm việc tại AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026.

Sau khi thay HLV Vũ Hồng Việt, Nam Định đưa Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên lên nắm tạm quyền. Tuy nhiên, ông Kiên chưa có bằng Pro nên không thể đăng ký ở ACL Two, vì vậy đội tái bổ nhiệm trợ lý người Brazil Andre Lima để dự giải đúng luật.

Tân Giám đốc điều hành Nam Định Vũ Hồng Việt (trái) trao hợp đồng dẫn dắt cho HLV Mauro Jeronimo tại sân Thiên Trường, Ninh Bình vào hôm nay 14/11. Ảnh: Nam Định FC

Ngoài vị trí HLV trưởng, đội bóng thành Nam sắp xếp lại một số vị trí lãnh đạo. Theo đó, ông Vũ Hồng Việt làm Tổng giám đốc công ty và Giám đốc điều hành, thay ông Nguyễn Quốc Phong. Ông Nguyễn Trung Kiên trở lại làm Giám đốc kỹ thuật.

HLV Mauro Jeronimo sẽ có trận ra mắt vào ngày 23/11, khi Nam Định tiếp đón Long An tại vòng 1/8 Cup Quốc gia. Sau đó, đội sang Thái Lan làm khách trước Ratchaburi ngày 27/11, và tiếp CLB Hong Kong Eastern ngày 11/12 tại ACL Two.

Nam Định đang có chuỗi bảy trận không thắng trên mọi đấu trường. Đội còn nguyên cơ hội vô địch bốn đầu trường là V-League, Cup Quốc gia, ACL Two và Cup CLB Đông Nam Á.

Nhà đương kim vô địch V-League đang đứng thứ 10 với 10 điểm sau 10 trận, kém đội đầu bảng Ninh Bình 17 điểm và đá ít hơn một trận. Ở ACL Two, đội đứng nhì bảng F với sáu điểm, bằng Ratchaburi, nhưng hơn hiệu số đối đầu (thắng 3-1). Trong khi đó, CLB Nhật Bản Gamba Osaka nhiều hơn sáu điểm đã nắm chắc một trong hai vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Hiếu Lương