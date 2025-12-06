Nam diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico ở Đà Lạt

Lâm ĐồngHoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle bị diễn viên Nguyễn Lâm Thái trộm túi xách khi cùng dự sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt.

Rạng sáng 6/12, hoa hậu Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) báo bị mất túi xách đựng máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt, thẻ tín dụng và các vật dụng cá nhân khi tham gia sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên.

Leon Yuriar Angela Michelle khi nhận lại tài sản. Ảnh: Lê Tiến

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt rà soát hiện trường, trích xuất camera, khoanh vùng nghi phạm. Sau 13 giờ truy xét, công an xác định Nguyễn Lâm Thái, 25 tuổi, ngụ TP HCM, là diễn viên tham gia cùng sự kiện, đã lấy trộm.

Tại trụ sở, Thái khai nhận hành vi và giao nộp toàn bộ tài sản.

Chiều cùng ngày, nhận lại tài sản, Leon Yuriar Angela Michelle bày tỏ cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và tốc độ phá án của lực lượng chức năng.

Leon Yuriar Angela Michelle là một trong gần 80 thí sinh Miss Cosmo International có mặt tại Lâm Đồng, tham gia chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Trà quốc tế – World Tea Fest 2025.

Nghi phạm Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Lê Tiến

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang củng cố hồ sơ để xử lý Thái theo quy định.

Lê Tiến - Trường Hà