Năm điểm đến lãng mạn nhất Việt Nam 2022

Trong ngày lễ tình nhân, du khách có thể lựa chọn thành phố ngàn hoa Đà Lạt, phố cổ Hội An hay đi dạo cầu tình yêu Đà Nẵng...

Nền tảng đặt phòng trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com vừa công bố những điểm đến lãng mạn được đánh giá cao nhất tại từng quốc gia. Tại Việt Nam, du khách có thể dành tặng nửa kia một chuyến đi tới những địa điểm sau.

Đà Lạt - nơi dành cho cặp đôi là bạn thân

Thành phố của Lâm Đồng là điểm đến đứng đầu danh sách về độ lãng mạn. Du khách yêu thích nơi này vì 4 mùa hoa nở, nhịp sống bình yên, những rừng thông và đồi cỏ hồng nên thơ trong sương sớm. Ngoài ra, du khách đơn giản có thể cùng nhau đạp thuyền thiên nga trên hồ Xuân Hương, nhâm nhi tách cà phê trong những quán cà phê ấm cúng, khi bên ngoài trời se lạnh.

Một góc hồ Suối Vàng, Đà Lạt. Ảnh: Trần Ngọc Anh

Hội An - điểm đến bình yên

Những ngôi nhà cổ với bức tường vàng, giàn hoa giấy, đèn lồng đỏ giúp Hội An mang vẻ yên bình riêng biệt. Các cặp yêu nhau muốn tận hưởng từng khoảnh khắc có thể cùng đạp xe trên những con đường quanh co, ngồi thuyền thả đèn lồng trên sông Hoài. Hội An cũng quy tụ nhiều trải nghiệm thú vị như ngồi thuyền thăm rừng dừa Bảy Mẫu, đạp xe thăm làng rau Trà Quế, hay uống cà phê giữa cánh đồng lúa ở quán Lò Gạch Cũ.

Đà Nẵng - nơi phù hợp người thích trải nghiệm

Đà Nẵng là điểm điến quy tụ cả núi lẫn bãi biển trải dài, có thể nghỉ dưỡng hay phiêu lưu. Các cặp đôi có thể thăm bán đảo Sơn Trà hoang sơ, bãi biển Mỹ Khê với bờ cát trắng trải dài và Ngũ Hành Sơn hùng vĩ ở phía Đông. Ngoài ra là cùng nhau thăm những cây cầu nổi tiếng như cầu quay sông Hàn, cầu Rồng phun nước, cầu tình yêu nơi bạn có thể gắn móc khóa đôi. Thành phố còn nhiều món ngon chờ đợi du khách như hải sản tươi sống, mỳ Quảng, bánh xèo, bánh tráng thịt heo...

Bình minh trên biển Đà Nẵng. Ảnh: Vương Khả Thịnh

Sa Pa - thiên đường trên mây

Thời tiết lạnh, Sa Pa (Lào Cai) lại là điểm đến hút khách nhất miền bắc với khung cảnh sương mù bao phủ, những khu nghỉ dưỡng đa dạng phong cách. Hai bạn có thể tới Cổng trời Sa Pa trên đèo Ô Quý Hồ, đỉnh Fansipan, bảng Hang đá (Hầu Thào) để săn biển mây, phía xa là khung cảnh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Trong thị trấn, những trải nghiệm gợi ý là thăm bản Cát Cát với con suối róc rách, nhà gỗ đơn sơ... hoặc cùng nhau ăn lẩu cá, đồ nướng nóng hổi khi bên ngoài nhiệt độ xuống thấp.

Nha Trang - thành phố biển xanh nắng vàng

Những đôi yêu thích vùng biển nắng ấm có thể lựa chọn TP Nha Trang (Khánh Hòa). Du khách đừng bỏ lỡ tắm biển, chơi dù lượn... trên bãi biển Trần Phú trải dài 12 km ở trung tâm thành phố. Ngoài ra là tham gia các tour đảo tham quan Bãi Tranh, Hòn Tằm, Hòn Mun... Trong ngày, du khách có thể thưởng thức hàng loạt món ngon như bánh xèo mực, nem nướng, bánh canh, bò nướng...

Những điểm đến lãng mạn khác trong bảng xếp hạng là Phú Quốc (Kiên Giang), Hà Nội, Huế, Mũi Né (Bình Thuận), Cát Bà (Hải Phòng).

Đảo Yến Hòn Nội hoang sơ ở Nha Trang. Ảnh: Khoa Trần

Lan Hương