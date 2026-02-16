Nấm da lây truyền qua đường tình dục bùng phát tại Mỹ

Cơ quan y tế bang Minnesota cảnh báo đợt bùng phát nấm da lây truyền qua đường tình dục quy mô lớn nhất Mỹ với hàng chục ca tập trung tại vùng đô thị.

Trong thông báo ngày 11/2, cơ quan y tế bang Minnesota xác nhận hơn 30 trường hợp mắc bệnh hoặc nghi nhiễm tại khu vực đô thị Twin Cities, cùng một số ca rải rác ở các thành phố lớn khác của Mỹ, theo truyền thông Mỹ. Bệnh phổ biến nhất trong nhóm nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Ca đầu tiên được phát hiện vào tháng 7/2025, khi một bệnh nhân đi khám do xuất hiện các nốt phát ban ở bộ phận sinh dục, USA Today đưa tin.

Theo cơ quan y tế bang cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh nấm da lây truyền qua đường tình dục còn gọi là Trichophyton mentagrophytes genotype VII (viết tắt TMVII). Thực chất bệnh không phải do ký sinh trùng gây ra mà là một loại nấm tấn công bề mặt da.

Các triệu chứng của chủng TMVII tương tự bệnh nấm da thông thường, với biểu hiện điển hình là những mảng da bong tróc vảy, hình tròn và gây ngứa dữ dội. Ảnh: CDC

Các triệu chứng điển hình bao gồm tình trạng nấm da ở tay, mông, bộ phận sinh dục và chân. Vết thương thường biểu hiện dưới dạng "phát ban hình tròn như đồng xu, có màu đỏ và gây kích ứng, đôi khi xuất hiện các nốt sần hoặc mụn mủ phía trên". CDC cho hay các ca nhiễm TMVII rất dễ bị nhầm lẫn với những bệnh da liễu không lây nhiễm như vảy nến hoặc những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Chậm trễ trong điều trị khiến mầm bệnh tiếp tục phát tán và có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như để lại sẹo vĩnh viễn hoặc gây nhiễm trùng vi khuẩn thứ phát.

Để phòng ngừa, cơ quan y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối tránh quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc trực tiếp da với da khi có triệu chứng hoặc phát ban nghi vấn. Ngoài ra, không nên dùng chung quần áo, đồ dùng cá nhân; cần giặt và sấy quần áo ở nhiệt độ cao để tiêu diệt bào tử nấm. "Bạn tình của các bệnh nhân nhiễm TMVII cần được thông báo và xét nghiệm ngay nếu có triệu chứng", thông báo của CDC nêu.

Các chuyên gia y tế lần đầu tiên đưa ra cảnh báo về chủng nấm hiếm gặp và có khả năng lây nhiễm cao này sau khi ca bệnh đầu tiên tại Mỹ được ghi nhận ở New York vào tháng 6/2024. Theo báo cáo đăng trên tạp chí y khoa JAMA Dermatology, bệnh nhân là nam, khoảng 30 tuổi, bị nấm da ở bộ phận sinh dục, mông, chi sau khi quan hệ tình dục đồng giới trong chuyến đi tới California cùng các quốc gia như Anh, Hy Lạp. Sau khi trở về, người này xuất hiện các vết ban đỏ gây ngứa vùng bẹn và bộ phận sinh dục. Các xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác nhận sự hiện diện của chủng nấm hiếm gặp này.

Bình Minh (Theo USA Today, CBS News)