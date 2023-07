Trước khi qua đời, Coco Lee thể hiện hình ảnh lạc quan trước công chúng, dù trải qua nhiều đau khổ vì bệnh tật.

Tối 5/7, ca sĩ Mao Bất Dịch viết trên trang cá nhân sau khi hay tin dữ về đàn chị: "Nhìn thấy chị là cảm thấy vui vẻ. Trừ hôm nay, những ngày khác luôn là vậy".

Hàng chục nghìn khán giả đồng cảm với Mao Bất Dịch, bởi trong những chương trình cuối ca sĩ tham gia, cô luôn là trung tâm pha trò cười, khuấy động không khí chương trình. Nhiều người không tin sự thật vì từ khi gia nhập làng giải trí, Coco Lee luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, lạc quan, tràn đầy sinh lực.

Năm cuối đời của Coco Lee Coco Lee hát, nhảy ở show "Infinity and Beyond" năm ngoái. Video: Mango

Một năm qua, Coco Lee trải qua nhiều thay đổi trong sự nghiệp, đời sống. Năm 2022, ca sĩ ký hợp đồng với công ty quản lý mới, điều đầu tiên cô nói với ê kíp là: "Tôi phải được là tôi, các bạn không nên hạn chế tôi điều gì. Tôi chỉ có một đời để sống và tôi muốn làm theo suy nghĩ của mình. Tôi còn có thể hát, nhảy, tôi muốn tiếp tục mang niềm vui cho mọi người".

2022 cũng là năm bận rộn với Coco Lee, khi cô tham gia các chương trình, dự án âm nhạc lớn của Trung Quốc như Infinity and Beyond, Together for a Shared Future... Trong show Infinity and Beyond, cô giới thiệu bài hát mới Wonder, với tiết tấu nhanh, vui tươi. Coco Lee cho biết qua bài hát, cô mong khán giả quên phiền não trong cuộc sống, được nhẹ nhõm hơn sau đó tiếp tục công việc, đối diện khó khăn.

Trạng thái cuối của cô trên trang cá nhân là vào ngày 20/5, lúc đó, cô thông báo ra mắt ca khúc mới - Chiến ca. Nghệ sĩ viết về thông điệp bài hát: "Chúng ta cần đối diện rất nhiều khó khăn và nỗi đau, dũng cảm đối đầu, dũng cảm dấn thân, bạn chính là chiến binh".

Nhưng ít người biết, giai đoạn đó, tình trạng sức khỏe của Coco Lee không hề lạc quan. Hồi tháng 2, cô phẫu thuật ở chân do bị tật từ bé. Trên trang cá nhân, ca sĩ cho biết đây là quyết định khó khăn, cũng là nỗi sợ lớn nhất với cô, vì tật ở chân dai dẳng theo ca sĩ hơn 40 năm. Hồi nhỏ, Coco Lee từng được phẫu thuật nhưng không thành công, cô phải ở nhà một thời gian dài do không thể đi lại.

Coco Lee trong bệnh viện hồi tháng 2. Ảnh: Weibo/Li Mei

Ca sĩ cho biết khi nhảy trên sân khấu, cô chủ yếu dùng lực của chân phải. Mỗi lần tập dượt hay diễn xong, cô rất đau nhưng chưa từng tiết lộ điều đó với công chúng. Ca sĩ viết: "Những năm qua, tôi chỉ muốn mang vẻ tích cực nhất của bản thân tới khán giả. Chỉ cần mọi người vui, đau thế nào cũng đáng".

Coco Lee mong khán giả "đợi cô quay lại sân khấu". May mắn, ca phẫu thuật thành công, sau đó, ca sĩ trải qua quá trình rèn luyện đau đớn để có thể đi lại được. Người hâm mộ thường bình luận động viên Coco Lee. Nhóm fan thi thoảng gửi cho cô các món quà họ tự làm, để khích lệ tinh thần ca sĩ.

Ngày 2/7, Coco Lee gửi cho người quản lý fanpage đoạn ghi âm: "Các bạn thân mến, tôi là Coco, tôi cảm nhận được tình yêu và sự khích lệ của các bạn. Các bạn là hậu thuẫn của tôi, tôi sẽ cố gắng. Tôi mong mọi người vui vẻ và mạnh khỏe. Tôi rất nhớ mọi người. Tôi đang cố gắng, cảm ơn món quà các bạn làm cho tôi, nó rất đẹp".

Lúc đó, không ai biết ca sĩ đang trong tình trạng tồi tệ. Cho đến phút cuối cuộc đời, cô vẫn nhớ về những người yêu mến mình, lưu lại chúc phúc cho thế gian.

Coco Lee đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, được nhiều đàn em coi là tấm gương phấn đấu. Ảnh: Chinanews

Diễn viên tự tìm đến cái chết tại nhà riêng hôm 2/7, sau nhiều năm chống chọi bệnh trầm cảm. Những ngày ở viện, cô trong tình trạng hôn mê, không qua khỏi hôm 5/7. Trên On, Lý Tư Lâm - chị của Coco Lee - cho biết bấy giờ, bác sĩ thông báo ca sĩ đã chết não song mẹ cô không từ bỏ hy vọng, Lý Tư Lâm đau lòng khi nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mẹ cô cũng là người đầu tiên phát hiện con gái nguy kịch.

Hôm 5/7, trên trang web, công ty quản lý Coco Lee viết từ khi gia nhập làng nhạc năm 1994, ca sĩ gặt hái thành công rực rỡ, là niềm tự hào của người Hoa. Hành trình của Coco Lee được nhiều người nhớ đến. Coco mang âm nhạc và vẻ đẹp văn hóa châu Á ra thế giới, mang những điều tích cực tới khán giả qua âm nhạc và vũ đạo của cô.

Nghinh Xuân