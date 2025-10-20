Nam công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hố ga

TP HCMQuá trình thi công hố ga bên trong công trình bệnh viện ở Thủ Dầu Một ông Bùi Văn Quyết, 51 tuổi, bị đất trượt vùi lấp tử vong, chiều 20/10.

Khoảng 17h, nhóm công nhân đang làm việc trong hố ga sâu khoảng 2 m tại công trình Bệnh viện 1.500 giường ở phường Chánh Hiệp (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) thì đất bất ngờ sạt lở, tràn xuống hố.

Ông Bùi Văn Quyết, quê Đồng Nai không kịp trèo lên và bị đất cát vùi lấp. "Đồng nghiệp phía trên cố gắng dùng cuốc xẻng đào cứu bạn nhưng do lượng đất quá lớn nên không thể", một nhân chứng kể.

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: Thái Hà

Máy múc được điều đến tiếp cận hiện trường nhưng không gian hẹp khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Khoảng 30 phút sau, ông Quyết được đưa lên khỏi hố song đã tử vong.

Tại hiện trường, hố ga không có rào chắn, gia cố taluy. Lúc xảy ra sự cố trời không mưa. Cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng thi công công trình. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phước Tuấn