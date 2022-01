Nam chính Oscar da đen đầu tiên qua đời

MỹSidney Poitier - diễn viên da đen đầu tiên thắng Oscar nam chính với phim "Lilies of the Field" (1963) - qua đời ở tuổi 94.

Chính quyền Bahamas xác nhận thông tin với People nam diễn viên đã qua đời tối 6/1 tại nhà riêng ở Los Angeles, bang California. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.

Sidney Poitier trong phim "Lilies of the Field". Ảnh: United Artists

Nhiều chính trị gia và sao giải trí ở Mỹ tưởng nhớ ông. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đăng ảnh vợ chồng ông chụp cùng Poitier khi trao tặng diễn viên Huân chương Tự do Tổng thống năm 2009: "Thông qua những vai diễn đột phá và tài năng đặc biệt, Sidney Poitier đã thể hiện phẩm giá và sự duyên dáng, cho thấy sức mạnh của phim ảnh để mang chúng ta đến gần nhau hơn. Ông cũng mở ra cánh cửa cho một thế hệ diễn viên. Michelle và tôi gửi tình yêu đến gia đình và đông đảo người hâm mộ của ông".

Người dẫn chương trình Oprah Winfrey viết trên trang cá nhân: "Tôi thật vinh dự được biết và cảm mến Sidney Poitier như một người thầy, bạn, anh trai, tri kỷ. Tôi tôn trọng cuộc đời hào hùng, nhân hậu của ông...".

Tờ USA Today gọi Sidney Poitier là một biểu tượng ở Hollywood trong tin cáo phó đăng hôm 7/1. Cây viết Laura Jacobs của Vanity Fair ví ông như "Martin Luther King Jr. của làng phim". Nhiều nhà phê bình gọi Poitier là ngôi sao điện ảnh gốc Phi đầu tiên ở Mỹ. New York Times nhận xét ông là người mở đường cho hàng loạt diễn viên da đen có cơ hội làm việc tại Hollywood sau này.

Trailẻ "Lilies of the Field" Sidney Poitier Trailer "Lilies of the Field" - bộ phim giúp Poitier đoạt giải Oscar. Video: United Artirst

Gia đình Poitier làm nông dân ở Bahamas nhưng thường đến Mỹ buôn bán. Năm 1927, trong một lần đến Miami, Mỹ, mẹ ông bị sinh non hai tháng và nam diễn viên chào đời. Bác sĩ từng dự đoán Poitier không thể qua khỏi. Gia đình diễn viên phải ở lại Mỹ ba tháng để chăm sóc ông đến khi sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, điều này giúp Poitier có quốc tịch Mỹ từ khi chào đời.

Khi 15 tuổi, Poitier quay lại Mỹ kiếm sống bằng các nghề rửa bát, tạp vụ. Năm 1943, ông khai gian tuổi để xin đi lính và chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Sau khi ra quân, Poitier xin làm quét dọn ở American Negro Theater và học diễn xuất. Diễn viên dần gây chú ý và được mời đóng kịch Broadway cuối thập niên 1940.

Sang thập niên 1950, Poitier bắt đầu đóng phim và có vai đột phá trong Blackboard Jungle (1955). Ông vào mắt xanh đạo diễn nổi tiếng William Wellman và được mời đóng nhiều dự án lớn. Năm 1958, Poitier góp mặt trong The Defiant Ones của đạo diễn Stanley Kramer. Tác phẩm thành công về mặt thương mại và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Phim nhận tám đề cử Oscar, trong đó có hạng mục nam chính cho Poitier, giúp ông trở thành người đàn ông da màu đầu tiên nhận vinh dự này.

Sidney Poitier trong thập niên 1960. Ảnh: New York Times

Sidney Poitier dần trở thành sao hạng A tại Hollywood với mức cát-xê cao hàng đầu trong thập niên 1960. Theo New York Times, ông chỉ đứng sau một số tên tuổi như Richard Burton, Paul Newman, Lee Marvin và John Wayne. Ông thường đóng những nhân vật mạnh mẽ, nóng tính và luôn đấu tranh với sự bất công trong xã hội. Năm 1964, Poitier trở thành người da đen đầu tiên thắng giải nam chính Oscar với phim Lilies of the Field. Đến năm 2002, Denzel Washington trở thành người da đen thứ hai đạt thành tích tương tự với phim Training Day.

Trong suốt sự nghiệp, Poitier cũng nhận nhiều giải thưởng lớn. Ông nhận 10 đề cử Quả Cầu Vàng, hai đề của Primetime Emmy, sáu đề cử BAFTA và một giải Grammy. Năm 1974, diễn viên được nữ hoàng Anh Elizabeth II trao tước hiệu hiệp sĩ. Poitier cũng nhận các giải thành tựu trọn đời của Quả Cầu Vàng, BAFTA hay Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ. Sau khi giải nghệ, diễn viên làm đại sứ ngoại giao của Bahamas tại Nhật Bản từ năm 1997 đến 2007, trước khi về Los Angeles dưỡng già.

Đạt Phan