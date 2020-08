Nam chính '300' chia tay bạn gái

Tài tử Gerard Butler và bạn gái Morgan Brown chia tay sau hơn sáu năm hẹn hò.

Ngày 19/8, tờ People cho biết hai người đã chia tay một thời gian, lần gần nhất Butler xuất hiện cùng bạn gái là hồi đầu tháng 7 khi đi mua sắm.

Gerrard Butler và bạn gái dự buổi công chiếu "Angel Has Fallen" tại Los Angeles tháng 8/2019. Ảnh: AFP.

Butler quen Brown, một doanh nhân bất động sản, từ năm 2014. Trong sáu năm qua, hai người nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Một số nguồn tin thân cận cho biết Butler quá ham công việc, không có ý định kết hôn.

Năm 2017, Butler tiết lộ với People muốn làm cha. "Trong 5 năm tới, tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc và có một hoặc hai đứa con. Tôi thấy đã đến lúc rồi", tài tử nói.

Gerrard Butler sinh năm 1969 tại Scotland, chuyển đến Canada sống từ khi sáu tháng tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm cho một số công ty luật trước khi chuyển đến London tìm cơ hội đóng phim năm 25 tuổi. Trong sự nghiệp, ông ghi dấu ấn qua nhiều phim như The Phantom of the Opera (2004), 300 (2006), P.S. I Love You (2007)...

Cảnh phim Gerrard Butler trong "300" Cảnh phim nổi tiếng của Gerrard Butler trong "300". Video: Movieclips.com.

Đạt Phan (theo People)