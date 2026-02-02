Chồng kiếm tiền giỏi, thương con nhưng hay dọa ly hôn tôi

Có những cuộc hôn nhân không hoàn toàn tệ nhưng cũng không đủ an toàn để người trong cuộc được bình yên.

Có những đêm, dù nằm cạnh chồng và các con, tôi vẫn thấy mình rất cô đơn. Tôi nghỉ sinh và chăm hai con nhỏ liên tục trong 3 năm nay, tưởng như mọi thứ đã bắt đầu ổn hơn. Nhưng không, đêm nào tôi cũng trằn trọc, đầu óc toàn suy nghĩ tiêu cực.

Tôi liên tục nghĩ về chồng, mắc kẹt giữa những ưu điểm và nhược điểm của anh. Anh là người làm nhiều tiền, tiết kiệm, thương con, sống có trách nhiệm, không rượu chè cờ bạc, vẫn đưa vợ con đi chơi và du lịch, phụ giúp việc nhà khi có thể. Những điều đó khiến tôi nhiều lần tự hỏi: "Có phải mình quá khắt khe"?

Rồi những nhược điểm lại quay về, rất rõ, rất đau. Sự gia trưởng, luôn cho mình là đúng, anh ép vợ phải làm theo ý mình. Những lần cãi nhau tôi bị xúc phạm, đem ly hôn ra đe dọa, thậm chí muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, những điều ấy không biến mất và dần thấm sâu và tâm trí tôi. Tôi nhận ra đã đánh mất chính mình quá lâu. Tôi không còn biết cảm xúc của mình đúng hay sai, không biết mình đang chịu đựng vì yêu, vì con, hay vì chưa đủ khả năng để lựa chọn khác.

Ban ngày tôi vẫn là một người mẹ, người vợ. Ban đêm, tôi là người phụ nữ đầy hoài nghi, tổn thương và im lặng. Có những cuộc hôn nhân không hoàn toàn tệ nhưng cũng không đủ an toàn để người trong cuộc được bình yên. Đôi khi, điều người phụ nữ cần nhất không phải một người chồng hoàn hảo mà là được lắng nghe, tôn trọng, được là chính mình.

Huyền Thư