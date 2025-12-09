Năm 'bứt tốc' của du lịch Gia Lai









Năm 'bứt tốc' của du lịch Gia Lai

Du lịch Gia Lai có năm tăng trưởng mạnh với hơn 12,4 triệu khách, doanh thu gần 30.000 tỷ, nhiều sản phẩm mới, tạo nền tảng trước khi bước vào Năm Du lịch quốc gia 2026.

Gia Lai bước sang nửa sau năm 2025 với không gian du lịch rộng hơn, gồm biển ở phía Đông và núi rừng cao nguyên ở phía Tây, sau sáp nhập với Bình Định. Sự mở rộng này tạo nền tảng để tỉnh thu hút khách và hình thành các sản phẩm liên vùng đặc trưng. Địa phương này nhanh chóng chứng minh sức hút trên bản đồ du lịch Việt với lượng du khách tăng vọt, hoạt động lữ hành mở rộng cùng chuỗi sự kiện quảng bá trải dài.

VĐV, du khách chạy bộ trên đường Xuân Diệu, ven bãi biển Quy Nhơn, tháng 6/2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Doanh thu cao nhất từ trước đến nay Theo báo cáo tổng kết 2025 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, địa phương đón khoảng 12,4 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng 16,7% so với 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 125.000 lượt, tăng gần 10%. Khách nội địa đạt hơn 12,27 triệu lượt. Doanh thu du lịch năm 2025 ước đạt 29.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay của tỉnh. Sự gia tăng lượng khách kéo theo sự mở rộng của hệ sinh thái du lịch. Toàn tỉnh hiện có 89 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, gồm 19 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và 70 doanh nghiệp lữ hành nội địa. Hệ thống lưu trú đạt hơn 1.257 cơ sở với 23.197 phòng. Cùng với phát triển cơ sở vật chất, Gia Lai đẩy mạnh quảng bá hình ảnh tại nhiều sự kiện trong và ngoài tỉnh. Ngay từ tháng 1, tỉnh tham gia trưng bày ảnh đẹp, sản phẩm du lịch tại Động Phong Nha (Quảng Bình); tổ chức gian hàng tại Hà Nội trong Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Hàng chục nghìn người dân, du khách tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch tại Gia Lai. Ảnh: Văn Linh

Từ tháng 4, Gia Lai góp mặt tại Ngày hội du lịch TP HCM, Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội, triển khai gian hàng "Du lịch Tây Nguyên – Đại ngàn vẫy gọi" cùng các tỉnh Kon Tum, Đăk Nông, Lâm Đồng; phối hợp quảng bá liên kết "Tây Nguyên giao hòa cùng biển cả" tại VITM. Giai đoạn giữa năm, tỉnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITE TP HCM, tổ chức các chương trình quảng bá ẩm thực, giới thiệu văn hóa tại Hà Nội và nhiều hội chợ mùa thu. Trong dịp cao điểm du lịch tháng 6, địa phương đã đăng cai đại nhạc hội khai mạc lễ hội du lịch hè (13/6), Chung kết Hoa hậu và Nam vương Siêu mẫu thể hình thế giới (14/6), giải chạy 12.000 VĐV - VnExpress Marathon Quy Nhơn 2025. Các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn góp phần kéo hàng chục nghìn lượt du khách đến địa phương. Song song với hoạt động xúc tiến, Gia Lai triển khai loạt sản phẩm du lịch mới. Theo Sở, trong năm có 7 sản phẩm được công bố, gồm Lễ hội hoa anh đào Vĩnh Sơn; Ngày hội thưởng ngoạn hoa Trang suối Tà Má; Giải chạy An Lão Trail 2025; Lễ hội mai vàng An Nhơn; chương trình văn hóa - du lịch Vân Canh; Đêm hội thuyền hoa sông Hà Thanh tại Quy Nhơn và sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử tại phường Hoài Nhơn Nam.

Thưởng ngoạn hoa trang tại suối Tà Má là sản phẩm du lịch mới của Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Dũng

Một số sản phẩm mới khác đang được hoàn thiện như du lịch làng nghề tiện gỗ Bắc Nhạn Tháp, du lịch cộng đồng tại Nhơn Hải, trải nghiệm trên đầm Thị Nại hay du lịch nông nghiệp tại làng rau Thuận Nghĩa. Hạ tầng du lịch tiếp tục được nâng cấp, từ tuyến cao tốc Bắc – Nam dài 118 km qua tỉnh đến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku khởi công tháng 10/2025, đường băng số 2 sân bay Phù Cát đang hoàn thiện để đưa vào khai thác năm 2026. Ngành du lịch năm 2025 tạo ra hơn 60.850 việc làm, gồm 17.350 việc làm trực tiếp. Không gian du lịch rộng lớn Theo đánh giá của tỉnh, đà tăng trưởng của du lịch Gia Lai trong năm 2025 trước hết đến từ lợi thế tự nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng. Không gian rừng núi rộng lớn, khí hậu trong lành cùng hệ sinh thái đa dạng là nền tảng cho các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá ở phía Đông. Các điểm đến như khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng, Biển Hồ, núi lửa Chư Đang đều thu hút đông du khách đến trải nghiệm. Ở phía Đông, không gian du lịch biển như tại Quy Nhơn trở thành "đặc sản" của tỉnh. Quy Nhơn được ví như ngôi sao mới nổi của du lịch miền Trung. Cùng với đó, khu vực phía Đông sở hữu hàng loạt danh lam, thắng cảnh như Kỳ Co, Eo Gió, Hải Giang, Nhơn Lý với hơn 130 km đường bờ biển. Du khách đến đây được trải nghiệm nhiều loại hình du lịch biển như lặn ngắm san hô, khám phá làng chài, thử nhiều môn thể thao trên nước. Địa phương này cũng là cố đô của văn hóa Cham-pa, cái nôi của nhà Tây Sơn, võ cổ truyền cùng nền văn hóa thi ca, âm nhạc.

Cá voi thường xuyên xuất hiện tại vùng biển Đề Gi, Gia Lai, thu hút nhiều sự chú ý. Ảnh: Thanh Tuấn

Tiếp đến, sự hoàn thiện hạ tầng giao thông và du lịch là một trong những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng. Việc đầu tư mở rộng sân bay Phù Cát, duy trì tần suất bay cao của Vietnam Airlines, cùng hệ thống cảng biển - đường sắt tạo điều kiện để Gia Lai trở thành điểm trung chuyển của du lịch Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành, dịch vụ cũng được khuyến khích mở rộng, tạo thành hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh hơn. Việc mở rộng cả về số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú nắm vai trò quan trọng khi lượng khách tăng mạnh trong năm 2025. Theo Sở, một yếu tố quan trọng của tăng trưởng du lịch năm 2025 đến từ sự tham gia của cộng đồng. Người dân ở các làng du lịch cộng đồng được tập huấn kỹ năng, từ đón tiếp, nấu ăn đến hướng dẫn trải nghiệm văn hóa. Các mô hình này tạo thêm sinh kế địa phương và tăng tính bền vững cho ngành du lịch. Doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú cũng chủ động hơn trong việc xây dựng sản phẩm, kết nối thị trường và phối hợp với cơ quan quản lý. Sự đồng thuận giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân giúp các sản phẩm du lịch mới có điều kiện triển khai nhanh và phù hợp nhu cầu thị trường.

12.000 VĐV tham gia giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Việc hình thành nhiều sản phẩm theo mùa như lễ hội hoa anh đào, mùa hoa Trang, lễ hội mai vàng, giải chạy địa hình... phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, kết hợp văn hóa - hoạt động ngoài trời. Sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp hay du lịch thủ công truyền thống tạo thêm trải nghiệm mới cho khách, góp phần kéo dài thời gian lưu trú. Khu vực biển đảo, sau sáp nhập địa giới, tiếp tục phát triển mạnh sản phẩm nghỉ dưỡng, lặn biển, du lịch sinh thái biển tại Quy Nhơn, Trung Lương, Cát Tiến. Sự đa dạng này giúp Gia Lai có thể thu hút nhiều nhóm khách khác nhau, từ khách nghỉ dưỡng, khám phá đến du khách quan tâm văn hóa - lịch sử. Năm 2026, Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh". Sự kiện dự kiến khai mạc ngày 31/3/2026 và kéo dài đến cuối tháng 12, quy tụ hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô toàn quốc. Tỉnh Gia Lai xác định 2026 là cơ hội tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự kiện này cũng tạo điều kiện để địa phương định vị thương hiệu du lịch theo hướng xanh - bền vững, phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao vai trò của cộng đồng và xây dựng sản phẩm mang đặc trưng Tây Nguyên kết hợp biển - núi. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu 15 triệu lượt khách, doanh thu đạt 40.000 tỷ đồng.