Nam Bộ nóng nhất từ đầu năm

Nắng nóng diện rộng do thời tiết bất thường khiến nhiệt độ ở Đồng Phú, Bình Phước lên đến 38,5 độ C, TP HCM là 37 độ C, cao nhất từ đầu năm.

Ngày 12/3, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo khí tượng Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, cho biết nắng nóng ở khu vực kéo dài hơn một tháng qua do El Nino hoạt động mạnh. Hôm qua ở Đồng Phú, Bình Phước ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ đầu năm nay (38,5 độ C), tại Biên Hoà, nắng nóng xấp xỉ ngày 15/2 - nhiệt độ cao nhất từ đầu năm, gần 38 độ C.

Người dân mang bao tay, mang khẩu trang dày tránh nắng nóng trên đường Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình (TP HCM), trưa 12/3. Ảnh: Đình Văn

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ giữa tháng 3 đến tháng 4 là cao điểm nắng nóng. Trong ngày 12-13/3, nhiệt độ cao nhất tại khu vực từ 36-38 độ C. Sắp tới, TP HCM có ngày trên 38 độ C, một vài tỉnh Nam Bộ có thể trên 39 độ C. Ông Quyết cho biết số ngày nắng nóng năm nay sẽ nhiều hơn trung bình các năm trước vì diễn biến khí hậu rất phức tạp. Do đó khả năng thời gian bắt đầu mùa mưa năm nay đến muộn hơn các năm, có thể vào ngày 10-15/5.

El Nino cũng khiến thời tiết khô hạn, lượng nước ở sông Cửu Long về ít, gây ra tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh miền Tây, ảnh hưởng đời sống, sản xuất hàng triệu người dân. Tại TP HCM, xâm nhập mặn vào sâu trên các sông ở khu vực thành phố, đặc biệt là sông Sài Gòn, mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 3 (tác động xấu và để lại hậu quả nghiêm trọng về môi trường).

Dự báo của Viện Khoa học khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong 3-4 tháng tới Việt Nam nhiều khả năng xuất hiện nhiệt độ cao kỷ lục, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam.

Đình Văn