Nam Á Travel mở rộng quy mô tại thị trường phía Nam

Nam Á Travel khai trương văn phòng tại TP HCM nhằm tăng khả năng kết nối khách hàng, tăng nhận diện thương hiệu và từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tại sự kiện khai trương ngày 18/4, đại diện Công ty Cổ phần Du lịch và Sự kiện Nam Á cho biết, việc đặt văn phòng tại TP HCM giúp tăng khả năng kết nối thị trường, rút ngắn thời gian phục vụ và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Với vai trò trung tâm kinh tế - du lịch lớn của cả nước, TP HCM được doanh nghiệp kỳ vọng trở thành điểm tựa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sự kiện khai trương văn phòng đại diện TP HCM của Nam A Travel. Ảnh: Nam A Travel

Sau hơn 5 năm hoạt động, Nam Á Travel từng bước mở rộng thị trường lữ hành quốc tế, trong đó tập trung vào khu vực Đông Bắc Á. Mỗi năm, doanh nghiệp tổ chức các tour đưa khách Việt đến những điểm đến như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc - các thị trường có nhu cầu ổn định, đặc biệt ở nhóm khách trẻ.

Doanh nghiệp cũng phát triển các tour theo mùa, tối ưu lịch trình và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trẻ. Đơn vị mở rộng sản phẩm tour nội địa và hệ thống khách sạn tại các điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Sa Pa nhằm thu hút khách quốc tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, từ tour trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, săn mùa hoa đến các hành trình thiết kế riêng cho nhóm nhỏ, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm.

Nam A Travel phát triển các sản phẩm tour theo mùa, tối ưu nhu cầu khách hàng Ảnh: Nam A Travel

Theo đó, giai đoạn mùa hoa anh đào từ cuối tháng 3 đến tháng 4 thường ghi nhận nhu cầu tăng cao, với các hành trình đến Seoul, Busan, Tokyo hay Kyoto được nhiều khách lựa chọn. Các tour không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan mà còn hướng đến trải nghiệm theo mùa và cá nhân hóa hành trình.

Song song hoạt động kinh doanh, công ty tích cực tham gia các sự kiện lớn của ngành, như Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM 2026. Tại đây, doanh nghiệp mang đến nhiều sản phẩm đa dạng, chương trình ưu đãi linh hoạt cùng sự tư vấn trực tiếp từ đội ngũ chuyên viên.

Không gian gian hàng được thiết kế trẻ trung, thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều khách hàng đã tìm hiểu và chốt tour ngay tại sự kiện, thể hiện tính hiệu quả trong cách tiếp cận mới - linh hoạt và bắt nhịp nhanh với xu hướng du lịch hiện đại.

Nam A Travel tham gia VITM 2026 cùng nhiều chương trình hấp dẫn. Ảnh: Nam A Travel

Việc khai trương văn phòng tại TP HCM cùng sự tham gia các hội chợ du lịch lớn cho thấy định hướng mở rộng thị trường, tăng nhận diện thương hiệu và cải thiện chất lượng dịch vụ của Nam Á Travel. Đây được xem là bước đi nhằm củng cố nền tảng phát triển trong bối cảnh cạnh tranh của ngành du lịch ngày càng gia tăng.

"Sự kiện khai trương lần này không chỉ là dấu mốc phát triển, mà còn là lời khẳng định cho một giai đoạn mới năng động hơn, sáng tạo hơn và gần gũi hơn với khách hàng trên khắp cả nước", anh Dương Minh Anh Tú, Trưởng văn phòng đại diện chia sẻ thêm.

Thu Uyên