Nam A Bank ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng

Khách hàng chi tiêu qua thẻ tín dụng Nam A Bank có thể được giảm 50% dịch vụ di chuyển qua Grab, ưu đãi mua sắm tại điện máy Chợ Lớn...

Đồng đầu nhu cầu mua sắm cuối năm, nhiều ngân hàng triển khai ưu đãi mảng chi tiêu thẻ, giảm giá khi thanh toán qua thẻ, cùng các gói khuyến mãi. Tại Nam A Bank, ngân hàng giảm ngay 600.000 đồng cho chủ thẻ Nam A Bank JCB khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy Chợ Lớn, giảm 50.000 đồng khi đặt đồ ăn qua ứng dụng Baemin và giảm đến 50% cho các dịch vụ di chuyển qua Grab. Chủ thẻ còn được tặng vali du lịch cao cấp khi thanh toán du lịch trọn gói tại Vietravel từ 5 triệu đồng trở lên.

Ngân hàng cũng tặng đặc quyền như miễn phí sử dụng dịch vụ phòng hạng thương gia tại 8 phòng chờ tại Việt Nam và hơn 67 phòng chờ quốc tế, lượt chơi Golf miễn phí tại 20 sân Golf Việt Nam, các đặc quyền tại khách sạn, khu nghĩ dưỡng, ẩm thực cao cấp vào tất cả các ngày trong tuần và cuối tuần, lễ Tết.

Nam A Bank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng dịp cuối năm. Ảnh: Nam A Bank

Với chủ thẻ Happy Golf, ngân hàng tặng thêm đặc quyền khi mua dòng điện thoại cao cấp đến từ Anh - XOR. Cụ thể, khi mua điện thoại này tại Glux, chủ thẻ nhận quà tặng đến 2,5 triệu đồng cùng các quyền lợi về lượt chơi Golf, phí thường niên thẻ Golf tại VGS.

Ngoài ra, khi mua sắm qua thẻ bằng hình thức trả góp khách hàng nhận ngay ưu đãi lãi suất 0% và cơ hội hoàn phí trả góp đến một triệu đồng tại các đối tác không liên kết. Xem thêm thông tin ưu đãi tại đây.

Cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, các nhãn hàng, sàn thương mại điện tử cũng liên tục tổ chức các chương trình khuyến mãi. Chưa đầy một tháng nữa tới Tết cổ truyền, nhưng chị Quỳnh Như (Hà Nội) đã rục rịch sắm Tết từ cách đây một tuần. Chị cho biết tình hình mặt bằng giá cả năm nay có phần tăng cao, vì vậy việc chi tiêu được chị tính toán kỹ lưỡng hơn, chỉ mua sắm đủ dùng và phù hợp với nhu cầu thực tế.

"Tôi lên danh sách mua sắm và đưa ra các ưu tiên lựa chọn thanh toán qua thẻ tín dụng nhiều hơn vì tận dụng 45 ngày không lãi, có thể chuyển đổi sang trả góp và các ưu đãi giảm giá có phần tốt hơn so với việc khi thanh toán bằng tiền mặt", chị Quỳnh Như cho biết.

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước đạt 514.200 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng 10 và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021.

An Nhiên