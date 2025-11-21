Nam A Bank hợp tác GCPF phát triển khung tài chính thích ứng biến đổi khí hậu

Nam A Bank và Quỹ Hợp tác Khí hậu Toàn cầu (Global Climate Partnership Fund - GCPF) ký kết hợp tác nhằm nghiên cứu và phát triển khung tài chính thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, ngày 19/11.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, ngành chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu. Từ năm 2026, Nam A Bank và GCPF sẽ phối hợp xây dựng, thử nghiệm các sản phẩm tài chính thích ứng giúp nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp tăng khả năng chống chịu trước các tác động như hạn hán, xâm nhập mặn, đồng thời hỗ trợ đầu tư vào công nghệ tưới tiêu, quản lý nước và các giải pháp thích ứng sáng tạo.

Ông Trần Khải Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank và Bà Carolin Gassner, Chủ tịch HĐQT GCPF ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Nam A Bank

Đại diện Nam A Bank cho biết nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. Việc hợp tác nhằm xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam và đáp ứng nhu cầu thích ứng ngày càng cấp thiết của khu vực nông nghiệp.

"Nam A Bank là đối tác lâu năm của GCPF tại Việt Nam, có thành tích vượt trội trong lĩnh vực tài chính khí hậu. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi chuyên môn và triển khai nhiều dự án trong tương lai", đại diện GCPF chia sẻ.

Việc hợp tác diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tài chính xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đây là động lực để các ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng xanh và phát triển các sản phẩm hỗ trợ thích ứng biến đổi khí hậu. Cùng với đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM thành lập cũng là cột mốc quan trọng, được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn quốc tế, đặc biệt là nguồn vốn xanh.

Trên phạm vi toàn cầu, tài chính thích ứng đang đối mặt với khoảng cách vốn lớn. Các quốc gia đang phát triển cần khoảng 387 tỷ USD mỗi năm để thực hiện các giải pháp thích ứng khí hậu, cao gấp gần 20 lần nguồn vốn sẵn có. Trong khi đó, phần lớn dòng vốn vẫn ưu tiên lĩnh vực giảm thiểu phát thải, khiến nhiều dự án thích ứng khó tiếp cận nguồn vốn dài hạn.

Đại diện Nam A Bank cho biết hiện nay tài chính thích ứng là một nhu cầu cấp thiết, đặc biệt khi Việt Nam cam kết mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Sự hợp tác này củng cố chiến lược phát triển bền vững 'Số' và 'Xanh' của Nam A Bank, đồng thời tạo điều kiện tăng cường trao đổi chuyên môn và hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế.

Hai bên dự kiến sẽ phối hợp nghiên cứu khung tài chính thích ứng biến đổi khí hậu từ năm 2026. Ảnh: Nam A Bank

Trước đó, vào tháng 9, ngân hàng đã tổ chức Hội nghị quốc tế "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam" nhằm thúc đẩy hợp tác về tài chính khí hậu. Đến nay, nhà băng này đã huy động gần 200 triệu USD vốn quốc tế cho các dự án phát triển bền vững; riêng GCPF đã giải ngân hơn 40 triệu USD. Ngân hàng cũng triển khai hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội (ESMS) theo tiêu chuẩn IFC và là một trong những đơn vị đầu tiên công bố hoàn thành chuẩn Basel III tại Việt Nam.

GCPF được quản lý bởi responsAbility Investments AG, đơn vị quản lý tài sản tác động đầu tư vào tài chính khí hậu, tài chính toàn diện và thực phẩm bền vững, đóng góp vào các mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc.

Nam A Bank và GCPF đã hợp tác từ năm 2018 nhằm triển khai các nguồn vốn phục vụ chương trình Tín dụng xanh. Sau thời gian dài hợp tác, ngân hàng được GCPF đánh giá là một trong những đối tác triển khai thành công nhất tại Việt Nam.

Minh Ngọc