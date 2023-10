Nam A Bank hai năm liên tiếp nhận giải thưởng thương hiệu châu Á

Nam A Bank nhận giải "Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á" nhờ nhiều hoạt động sáng tạo, sẵn sàng đổi mới kinh doanh, truyền thông hiệu quả, ngày 5/10.

Đây là năm thứ hai Nam A Bank nhận giải thưởng này. Ngân hàng được hội đồng bình chọn đánh giá cao bởi các hoạt động sáng tạo trong năm, sẵn sàng đổi mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, chiến lược truyền thông hiệu quả và sáng tạo, mức độ nhận diện thương hiệu cao cũng giúp Nam A Bank đáp ứng các tiêu chí khắt khe của giải thưởng.

Ông Trần Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc thường trực nhận giải thưởng từ ban tổ chức. Ảnh: Nam A Bank

Theo đại diện Nam A Bank, với định vị ngân hàng tốt – đẹp, nhà băng triển khai nhiều dịch vụ đến khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lấy con người là trung tâm trong mọi hoạt động.

Cụ thể, Nam A Bank sáng tạo hệ sinh thái ngân hàng số như OneBank hay Open Banking và Robot OPBA mang lại những trải nghiệm khác biệt, liền mạch cho khách hàng.

Song song đó, ngân hàng cũng triển khai các giải pháp tài chính, đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhằm phục vụ riêng từng phân khúc khách hàng như: Gói sản phẩm Happy Lady dành riêng cho phụ nữ, gói sản phẩm tín dụng xanh dành cho những khách hàng sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường, thẻ tín dụng Happy Golf dành riêng khách hàng yêu thể thao...

Bên cạnh chuyển đổi số, Nam A Bank cũng triển khai nhiều hoạt động cộng đồng với ngân sách 50 tỷ đồng mỗi năm. Ngân hàng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế; xây dựng cầu, đường tại các địa phương vùng sâu vùng xa; xây trường, trao học bổng cho học sinh hiếu học...

Nam A Bank trao tặng học bổng và quà cho các em học sinh nhân dịp Trung thu 2023. Ảnh: Nam A Bank

Giải thưởng doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) vinh danh những doanh nghiệp, nhà lãnh đạo có hoạt động và thành quả vượt trội, xây dựng doanh nghiệp thành công, tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Năm nay, với chủ đề "Châu Á phục hồi - Nắm trọn cơ hội", giải thưởng nhằm ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc sớm thích nghi và có phương án kịp thời đối phó với những thách thức của thị trường, nâng cao vị thế doanh nghiệp và doanh nhân.

Trước đó, ngân hàng cũng nhận giải top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2023 từ Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy. Đây là năm thứ 7 liên tiếp ngân hàng nhận giải thưởng này. Một số giải thưởng quốc tế khác Nam A Bank đạt được trong thời gian qua như: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Chuyển đổi số trong hoạt động nhân sự" do HR Asia trao tặng; "Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam" và "Ngân hàng Quản trị rủi ro tiêu biểu năm" do tạp chí Asian Banking and Finance bình chọn.

Đại diện Nam A Bank cho biết, việc nhận hàng loạt giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong nước và quốc tế là minh chứng cho hoạt động hiệu quả, minh bạch ngân hàng.

"Đây là tiền để để nhà băng thực hiện mục tiêu tăng trưởng, đồng thời, chuyển sàn HoSE vào cuối năm nay, qua đó gia tăng giá trị cho cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng", đại diện ngân hàng nói.

Thảo Vân