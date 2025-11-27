Nam A Bank giảm 2% lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng thiên tai

Nam A Bank giảm lãi suất cho vay tối đa 2% một năm, miễn toàn bộ phí giao dịch thanh toán tại quầy cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Cụ thể, đối với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank giảm lãi suất vay đến 2% một năm, trong 3 tháng đầu tiên cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu, đồng thời miễn toàn bộ phí giao dịch thanh toán tại quầy (VND và ngoại tệ), áp dụng đến hết tháng 12.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn tư vấn giải pháp tài chính linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định nguồn vốn, cải thiện dòng tiền và nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nam A Bank ưu đãi lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Nam A Bank

Với khách hàng cá nhân, Nam A Bank giảm lãi suất cho vay đến 2% một năm, hạn mức vay tối đa 85% giá trị tài sản bảo đảm, thời gian ân hạn gốc đến 12 tháng cho các khoản vay mới. Chương trình áp dụng cho các trường hợp vay phục vụ mục đích bổ sung vốn sản xuất - kinh doanh; mua sắm, xây dựng, sửa chữa tài sản cố định; xây dựng, sửa chữa nhà ở và tiêu dùng phục vụ đời sống...

Đối với khách hàng hiện hữu, ngân hàng giảm lãi suất cho vay 1% một năm và 50% phí trả nợ trước hạn, áp dụng đến 13/2/2026.

Nam A Bank ủng hộ người dân Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Nam A Bank

Với định hướng phát triển bền vững, việc đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn luôn được xác định là sứ mệnh lâu dài của Nam A Bank. Thời gian qua, ngân hàng đã dành gần 10 tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

"Thông qua các chính sách hỗ trợ kịp thời và thiết thực, chúng tôi tin hy vọng có thể góp phần giảm bớt áp lực tài chính, giúp khách hàng nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái thiết sản xuất và phục hồi kinh tế sau thiên tai", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Minh Ngọc