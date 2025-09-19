Nam A Bank được xếp hạng tín nhiệm A- với triển vọng ổn định

FiinRatings xếp hạng tín nhiệm dài hạn đối với Nam A Bank ở mức "A-" với Triển vọng Xếp hạng "Ổn định", trong thời gian 12-24 tháng tới.

Mức xếp hạng được FiinRatings đưa ra dựa trên tăng trưởng quy mô, hiệu quả sinh lời cải thiện, khả năng hỗ trợ bộ đệm vốn và thanh khoản, cùng các tiêu chí khác trong phương pháp xếp hạng tín nhiệm.

Bên cạnh đó, FiinRatings đánh giá vị thế kinh doanh của Nam A Bank ở mức "Phù hợp", nhờ mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động trong những năm gần đây, dù vẫn thuộc nhóm ngân hàng tư nhân quy mô trung bình. Báo cáo đánh giá, kết thúc nửa đầu năm, tổng tài sản ngân hàng xếp thứ 17 trên 30 ngân hàng đang hoạt động, tương ứng 1,5% thị phần. Tiền gửi khách hàng chiếm 1,4% thị phần, xếp vị trí 15 và dư nợ cho vay đạt 1,3%, đứng thứ 17 trên 30 ngân hàng.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank

Theo đại diện ngân hàng, mức độ ổn định kinh doanh của Nam A Bank được duy trì nhờ cơ sở khách hàng cá nhân gắn bó, với tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn cao, tạo "đệm vốn" an toàn và giảm phụ thuộc vốn bán buôn. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của tiền gửi khách hàng trong giai đoạn 2020-2024 đạt 8,9% một năm, riêng 6 tháng đầu năm 2025 tăng 24,4% so với cuối năm 2024, lên mức kỷ lục 196,9 nghìn tỷ đồng.

Tính đến cuối 2024, Nam A Bank có 148 chi nhánh/phòng giao dịch và 125 điểm OneBank trên toàn quốc. Chính sách tín dụng của ngân hàng được điều chỉnh theo hướng tập trung vào các ngành nghề thiết yếu và ít nhạy cảm với biến động kinh tế, như sản xuất, xuất khẩu, xây dựng hạ tầng và khởi nghiệp, giúp giảm thiểu rủi ro chu kỳ.

Nhà băng cũng mở rộng phát triển chuỗi tín dụng theo chuỗi giá trị, phát triển khách hàng SME và cá nhân thông qua các các gói tín dụng chuyên biệt, kết hợp định hướng "xanh" và "số" để duy trì tăng trưởng bền vững.

Mức độ đa dạng hóa hoạt động của ngân hàng cũng được FiinRatings đánh giá ở mức "Phù hợp". Giai đoạn 2025-2026, Nam A Bank định hướng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số, đẩy mạnh bán chéo bảo hiểm, đầu tư, tư vấn tài chính, đồng thời tăng cường hoạt động ngoại hối, dịch vụ cho kiều bào, doanh nghiệp xuất khẩu và thanh toán để củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Không gian giao dịch hiện đại, ứng dụng công nghệ cao của Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank

Hồ sơ vốn và Khả năng sinh lời của NAB cũng được đánh giá ở mức "phù hợp". Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối 2024 của nhà băng đạt 12,7%, cao hơn trung vị ngành 11,8%. Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 13,7 nghìn tỷ lên hơn 18 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, nhằm củng cố vốn cấp 1 và cải thiện cơ cấu vốn.

Hiệu quả sinh lời của NAB cũng được đánh giá tốt hơn trung bình ngành. Biên lãi ròng (NIM) đạt 3,3% và ROA 1,5% trong nửa đầu 2025, đều cao hơn trung vị ngành. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động được kiểm soát chặt chẽ, với tỷ lệ CIR giảm còn khoảng 44% năm 2024.

Trong kịch bản dự phóng, FiinRatings kỳ vọng tỷ lệ CIR của Nam A Bank sẽ cải thiện và duy trì ổn định quanh mức 42-43% trong giai đoạn 2025-2026, nhờ chuyển đổi số, tối ưu vận hành và các khoản đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả. Mức NIM của nhà băng được dự kiến duy trì quanh 3,5-3,6%, với ROA ổn định quanh mức 1,5% nhờ vào những nỗ lực tăng trưởng tín dụng và mở rộng thu nhập ngoài lãi.

Minh Ngọc