Nam A Bank động thổ tòa nhà mới tại Huế

TP HuếTòa nhà Nam A Bank mới quy hoạch trên diện tích sàn hơn 9.000 m2 với 9 tầng nổi, hai tầng hầm, đạt chứng chỉ xanh quốc tế EDGE.

UBND Thành phố Huế phối hợp Nam A Bank và chủ đầu tư, đối tác, nhà thầu tổ chức lễ động thổ dự án sáng 27/9. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý I/2027, được định hướng đạt chứng chỉ xanh quốc tế với các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Tòa nhà là một phần chiến lược cam kết của Nam A Bank trong hành trình phát triển bền vững dựa trên hai trụ cột chính số và xanh.

Lễ động thổ tòa nhà Nam A Bank Huế diễn ra sáng 27/9. Ảnh: Nam A Bank

Huế là vùng đất cố đô giàu bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc. Thành phố định hướng phát triển toàn diện, lấy kinh tế du lịch làm mũi nhọn, tiên phong chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững. Song song đó, Huế vẫn bảo tồn bản sắc cố đô, đặt mục tiêu thành trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu của Đông Nam Á.

Đồng hành cùng tiến trình phát triển của địa phương, Nam A Bank triển khai dự án Tòa nhà Nam A Bank Huế với mục tiêu thành biểu tượng kiến trúc xanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ tài chính của thành phố. Công trình sẽ đáp ứng ba tiêu chí trọng yếu về EDGE.

Tiết kiệm năng lượng nhằm giảm thiểu điện năng, nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình vận hành. Tiết kiệm nước để giảm lượng nước sử dụng, tối ưu hiệu suất khai thác, tái sử dụng nguồn nước. Vật liệu cũng được sử dụng thân thiện môi trường nhằm giảm lượng carbon tích tụ, hạn chế năng lượng hàm chứa, giảm phát thải ra môi trường.

Đại diện Nam A Bank phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: Nam A Bank

Đơn vị tổng thầu thiết kế cùng nhà thầu còn nghiên cứu lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc dung hòa bản sắc văn hóa cố đô và tinh thần hiện đại. Dự án tọa lạc tại phường Thuận Hóa, một trong những vị trí đắc địa ngay trung tâm phía nam thành phố Huế.

Từ đây, tòa nhà dễ dàng kết nối với ga Huế, sân bay Phú Bài (đối diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, dự kiến khai trương vào quý 4/2025), trung tâm thương mại lớn như Vincom Plaza cùng những biểu tượng văn hóa, du lịch nổi tiếng như cầu Tràng Tiền, chợ Đông Ba, Hoàng Thành Huế... Khi đi vào hoạt động, dự án hứa hẹn là một trong những trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương và các vùng lân cận.

Đại diện Nam A Bank cho biết ngân hàng mong muốn kiến tạo một công trình xanh hài hòa với di sản, đóng góp vào định hướng phát triển của thành phố. "Đây không chỉ là một trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ hiện đại, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng Huế trong mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bền vững và bảo tồn bản sắc", đại diện nói thêm.

Đại diện ngân hàng trao tặng hai nhà tình nghĩa cho hộ gia đình khó khăn tại địa phương. Ảnh: Nam A Bank

Song song với việc động thổ công trình, Nam A Bank triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại địa phương trong dịp này. Ngân hàng đã trao tặng hai căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng và cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố.

Đan Minh