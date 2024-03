Nam A Bank chào sàn HoSE với vốn hóa gần 17.000 tỷ đồng

Hơn một tỷ cổ phiếu NAB của Nam A Bank chào sàn HoSE ngày 8/3 với giá tham chiếu 15.900 đồng một cổ phiếu, vốn hóa đạt gần 17.000 tỷ đồng.

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) giao dịch trên sàn. Đây là cổ phiếu duy nhất được HoSE chấp thuận đăng ký niêm yết trong năm 2023 của ngành ngân hàng.

Trong ngày chào sàn, giá tham chiếu của cổ phiếu NAB là 15.900 đồng một cổ phiếu với biên độ giao dịch 20% so với giá tham chiếu. Với hơn một tỷ cổ phiếu được niêm yết, giá trị vốn hóa tương ứng khi chào sàn đạt gần 17.000 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của NAB vào ngày 29/2 tại thị trường UPCoM trước khi chuyển sàn HoSE, thị giá cổ phiếu của Nam A Bank đạt 16.500 đồng.

Chỉ sau 30 phút giao dịch HoSE, giá cổ phiếu NAB giao dịch ở mức 17.000 đồng một cổ phiếu, tăng gần 7% so với giá tham chiếu.

Nghi lễ đánh cồng - báo hiệu giờ giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NAB được bắt đầu. Ảnh: Nam A Bank

Theo đại diện Nam A Bank, hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB giao dịch trên HoSE sẽ mở ra cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng, nguồn vốn... tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng của Nam A Bank trong thời gian tới. Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai nhiều chiến lược gắn với hai trụ cột là ngân hàng xanh và ngân hàng số nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh, mang lại giá trị lớn hơn nữa cho cổ đông, khách hàng và đối tác.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2023, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2022, vào top 12 ngân hàng tăng trưởng tốt nhất. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, tổng tài sản đạt hơn 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm, gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Các chỉ tiêu khác như huy động vốn đạt gần 164.000 tỷ đồng, tăng gần 19,3% so với đầu năm, dư nợ cho vay đạt gần 142.000 tỷ đồng, tăng hơn 16,3% so với đầu năm.

Ông Trần Ngọc Tâm - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nam A Bank phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nam A Bank

Trong năm 2024, ngân hàng đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 232.000 tỷ đồng, huy động đạt 178.000 tỷ đồng và cho vay khách hàng 181.000 tỷ đồng. Trong đó, nhà băng tập trung hỗ trợ năm nhóm ngành ưu tiên theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước gồm phát triển tín dụng xanh, hỗ trợ xuất khẩu, kinh tế nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, cũng theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2024 dự phòng 4.000 tỷ đồng và năm 2025 là 5.000 tỷ đồng, tỷ lệ ROA và ROE lần lượt trên 1,4% và tối thiểu 20%. Về kế hoạch tăng vốn, dự kiến cuối năm 2024, vốn điều lệ sẽ đạt khoảng 13.000 tỷ đồng và mục tiêu cho năm 2025, vốn điều lệ sẽ đạt khoảng 16.200 tỷ đồng.

"Với tiềm lực về tài chính, ngân hàng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh để giá cổ phiếu tăng trưởng bền vững, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông trong và ngoài nước", đại diện ngân hàng cho biết.

Hiện, ngoài NAB, 18 cổ phiếu của các ngân hàng khác đang được niêm yết trên HoSE. Giao dịch trên sàn HoSE - với vị thế là sàn giao dịch lớn nhất Việt Nam, giúp đem lại quyền lợi cho ngân hàng, đối tác và các cổ đông.

