Nam A Bank báo lãi hơn 3.800 tỷ đồng

Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.800 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gần 520 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 77% kế hoạch năm.

Theo đó, tổng tài sản của ngân hàng tính đến cuối tháng 9 đạt hơn 377.000 tỷ đồng, tăng hơn 132.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đây được đánh giá là bước nhảy vọt về quy mô trong bối cảnh ngành ngân hàng tập trung nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68.

Hoạt động tại phòng giao dịch của Nam A Bank. Ảnh: Nam A Bank

Để đạt được kết quả này, đại diện Nam A Bank chia sẻ, ngân hàng chủ động đẩy mạnh tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, qua đó lan tỏa dòng vốn hiệu quả vào khu vực kinh tế thực. Bên cạnh mở rộng tín dụng, ngân hàng cũng linh hoạt khai thác cơ hội từ thị trường thứ cấp, đặc biệt là thị trường liên ngân hàng và các công cụ đầu tư an toàn như trái phiếu chính phủ, giấy tờ có giá, trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác. Chiến lược này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu, còn nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và giảm sự phụ thuộc vào thu nhập từ lãi thuần.

Tăng trưởng của Nam A Bank trong 9 tháng đầu năm cũng đến từ sự cải thiện đồng đều ở cả huy động vốn và phân bổ tài sản. Tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 35.000 tỷ đồng, tương đương hơn 20% so với đầu năm. Ở phía tài sản sinh lời, dư nợ tín dụng tăng hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương hơn 17,88% so với đầu năm. Còn danh mục trái phiếu đầu tư tăng gần 14.000 tỷ đồng, góp phần tối ưu hóa cơ cấu tài sản và đảm bảo hiệu quả sinh lời bền vững. Trong khi đó, Nam A Bank vẫn duy trì chỉ số an toàn vốn CAR vượt xa ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hiệu quả hoạt động của nhà băng tiếp tục được cải thiện rõ rệt: tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (CIR) giảm từ mức trên 40% (năm 2024) còn 33,7%. Đặc biệt, thu nhập ngoài lãi chiếm tới 17,1% tổng thu nhập hoạt động - gần gấp đôi đầu năm nhờ đóng góp tích cực từ dịch vụ ngân hàng số, kinh doanh ngoại hối, đầu tư và phí dịch vụ. Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời giữ ở mức cao trong nhóm ngân hàng tầm trung, với tỷ lệ NIM duy trì khoảng 3,2%, ROA đạt 1,42% và ROE tiệm cận 20%.

Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát tốt. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,53% (trước CIC) và 2,73% sau CIC, quay đầu giảm so với 2,85% của kỳ 30/6. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh từ 39% lên gần 46% sau 3 tháng, phản ánh chính sách trích lập dự phòng chủ động và năng lực kiểm soát rủi ro hiệu quả. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt gần 20%, cao gấp đôi mức tối thiểu do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Trên hành trình chuyển đổi số, Nam A Bank tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái Ngân hàng số. Điểm giao dịch số OneBank 365+ phủ rộng khắp với hơn 130 điểm giao dịch tự động trên toàn quốc. Các dịch vụ trên Open Banking như vay cầm cố online 100% và thanh toán QR xuyên biên giới tại Thái Lan, Lào, Campuchia được triển khai đồng bộ, mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Tính đến nay, hơn 98% giao dịch được thực hiện qua kênh số, giúp tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao năng suất lao động.

Đặc biệt, ngày 16/9, FiinRatings công bố lần đầu xếp hạng tín nhiệm dài hạn đối với Nam A Bank ở mức "A-" với triển vọng "Ổn định". Theo đánh giá của FiinRatings, mức xếp hạng này phản ánh kỳ vọng hồ sơ tín dụng của ngân hàng sẽ được duy trì ổn định trong 12–24 tháng tới, dựa trên năng lực tăng trưởng quy mô, hiệu quả sinh lời cải thiện và bộ đệm vốn - thanh khoản phù hợp với hoạt động.

"Đây là bước tiến quan trọng, nâng cao uy tín của Nam A Bank trên thị trường tài chính và mở ra dư địa huy động vốn trung, dài hạn với chi phí cạnh tranh hơn", đại diện Nam A Bank chia sẻ.

Thanh Thư